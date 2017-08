Cuộc sống sang chảnh của vợ tỷ phú Nga sắp ly hôn

Tỷ phú Nga Roman Abramovich và cô vợ kém 15 tuổi Dasha Zhukova đã bất ngờ chia tay sau hơn 10 năm bên nhau và có hai đứa con. Hiện vẫn chưa rõ số tiền mà vợ sắp ly hôn của tỷ phú Nga được hưởng sau khi chia tay. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán có thể đây sẽ là một trong những vụ ly hôn đắt nhất trong lịch sử. Ảnh: BI. Dasha Zhukova và tỷ phú Abramovich đều cùng nhau kinh doanh ở Nga, họ sở hữu một bộ sưu tập tranh nghệ thuật phong phú và một lâu đài lớn ở Upper East Side, cũng như một số tài sản khác. Khối tài sản này có thể khiến cuộc chia tay của vợ chồng tỷ phú Nga trở nên đắt đỏ nhất trong lịch sử. Ảnh: BI. Zhukova sinh ra ở Moscow năm 1981, là con gái của đại gia dầu mỏ Nga Alexander Radkin Zhukov. Abramovich và Zhukova đã gặp nhau vào năm 2005 và giữ bí mật hôn nhân trong nhiều năm. Đôi vợ chồng tỷ phú này đã kết hôn từ nhiều năm trước nhưng tới tận năm 2015, họ mới công khai. Ảnh: BI. Dasha Zhukova là người vợ thứ ba của ông Roman Abramovich, một trong những tỷ phú Nga sở hữu một khối tài sản kếch xù, bao gồm chiếc Boeing 767 và nhiều biệt thự ở London, Pháp, St. Barts, Colorado, New York và Los Angeles. Ảnh: BI. Trong năm 2008, Abramovich và bà Zhukova đã đồng sáng lập Bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Moscow và trung tâm văn hóa New Holland Island tại thành phố Saint Petersburg, Nga. Ảnh: BI. Năm 2011, Zhukova tự sáng lập tạp chí thời trang và nghệ thuật của mình mang tên Garage. Tờ The New York Times ca ngợi Zhukova, gọi Garage là "một trong những tạp chí hấp dẫn nhất trong nhiều năm". Ảnh: BI. Zhukova còn có mối quan hệ thân thiết với ái nữ của tỷ phú Donald Trump là Ivanka Trump. Vào năm 2014, Abramovich và Zhukova đã mời Ivanka Trump và chồng cô, Jared Kushner đến Nga chơi và ở lại 4 ngày. Ảnh: BI. Người đẹp Zhukova còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như siêu mẫu Karlie Kloss. Ảnh: AP. Zhukova cũng là bạn của người mẫu Kendall Jenner và nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu Alexa Chung. Ảnh: BI. Hồi đầu tháng, tỷ phú Abramovich và Zhukova xác nhận chuyện ly hôn: "Sau 10 năm bên nhau, chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn là chia tay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết, là cha mẹ và là đối tác của những dự án chúng tôi phát triển cùng nhau". Ảnh: BI. Dù chưa biết số tiền mà vị tỷ phú Nga phải bỏ ra để chia tay với người vợ thứ 3 nhưng cuộc hôn nhân trước đó khiến ông tiêu tốn không ít. Abramovich chia tay vợ hai Irina vào năm 2007 đã khiến ông mất 300 triệu USD và đây là một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử. Ảnh: BI.

