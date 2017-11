Cuộc sống của 20 triệu người ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới

Ô nhiễm không khí ở New Delhi đã trầm trọng hơn so với thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Các chỉ số cho thấy mức ô nhiễm đã vượt 30 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do những nông dân ở ngoại ô thành phố cùng một số tỉnh lân cận đốt rơm rạ, bụi từ các công trình xây dựng... Ảnh: AFP.