Cuộc sống bình yên của lực lượng FARC

Các nữ thành viên của lực lượng FARC (Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia) chụp ảnh phía trước trại 34 Alberto Martinez chỉ một vài ngày trước khi họ trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh The Atlantic Chiến binh nổi dậy FARC giặt quần áo bên bờ sông tại doanh trại 34 Alberto Martinez ngày 2/1/2017. Đây là những hình ảnh cuối cùng về lực lượng FARC trước khi chính thức trở về cuộc sống bình thường theo thỏa thuận hòa bình ký với chính phủ Colombia. Ảnh The Atlantic Các chiến binh FARC để vũ khí xuống đất trong lúc họ ngồi ăn. Ảnh chụp đúng ngày đầu năm mới 1/1/2017. Ảnh The Atlantic Chỉ huy FARC Pedro (phải) đi cùng các thành viên Nhóm Giám sát Liên Hợp Quốc trong dịp họ tới doanh trại Front 34 Alberto Martinez ngày 2/1/2017. Ảnh The Atlantic Các thành viên FARC hào hứng chơi đá bóng ngay tại doanh trại. Ảnh The Atlantic Những hình ảnh cuối cùng của nhóm nổi dậy FARC trước khi các chiến binh chính thức từ bỏ vũ khí và trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh The Atlantic Các chiến binh FARC ngồi tập trung tại khu vực lán trại ngày 31/12/2016. Ảnh The Atlantic Đôi vợ chồng, vốn là thành viên FARC, chụp ảnh cùng con trai nhân dịp cậu bé tới doanh trại mừng ngày Giáng sinh và năm mới. Ảnh The Atlantic Một chiến binh nổi dậy FARC được đồng đội cắt tóc. Ảnh The Atlantic Họ chỉnh trang đầu tóc… …hay trang điểm cho nhau để cùng vui năm mới trước khi chính thức giải tán. Ảnh The Atlantic Họ tổ chức đón năm mới ngày 1/1/2017. Ảnh The Atlantic Họ tưng bừng nhảy múa dịp đón năm mới. Ảnh The Atlantic Một thành viên FARC được giao nhiệm vụ giám sát vũ khí trong lúc mọi người vui đón năm mới 2017. Ảnh The Atlantic Nữ chiến binh Sandra đứng gác vào lúc đêm muộn ở doanh trại. Ảnh The Atlantic

