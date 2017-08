CNN liệt kê những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới

Theo CNN, Vịnh Hạ Long của Việt Nam được xếp vào top những kỳ quan thiên nhiên nhất thế giới nhờ có cảnh quan ấn tượng được tạo nên từ hàng nghìn đảo nhỏ và những vách đá nhấp nhô. Ảnh: CNN. Vườn Quốc gia Jiuzhaigou, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc: Đến Vườn Quốc gia Jiuzhaigou của Trung Quốc, du khách có thể ngắm cảnh quan ngoạn mục của kỳ quan thiên nhiên này khi những thân cây cổ thụ in bóng dưới làn nước trong vắt của hồ Five Flower. Ảnh: CNN. Gran Salar de Uyuni, Bolivia: Cánh đồng muối lớn nhất trên thế giới Gran Salar de Uyuni ở miền nam Bolivia khiến người ta cảm thấy giống như một sa mạc hơn là một hồ muối. Ảnh: CNN. Sông băng Perito Moreno, Patagonia, Argentina. Ảnh: CNN. Khối đá sa thạch Uluru/Ayers Rock, Australia: Khối đá sa thạch khổng lồ của Australia có chiều cao 350 mét và chu vi hơn 9 km. Ảnh: CNN. Thác Seljalandsfoss, Iceland: Thác Seljalandsfoss có thể không phải là thác nước lớn nhất hoặc cao nhất ở Iceland, nhưng không nhiều thác nước có một con đường mà bạn có thể đi bộ trực tiếp phía sau thác nước. Ảnh: CNN. Vịnh hẹp Geirangerfjord và Naeroyfjord, Na Uy: Với các vách đá cao, vùng nước sâu và thác nước tuyệt đẹp, Geirangerfjord và Naeroyfjord nằm trong số những vịnh dài nhất và sâu nhất thế giới. Ảnh: CNN. Rạn san hô Great Barrier Reef Marine, Australia. Ảnh: CNN. Hồ Plitvice, Croatia: Hồ Plitvice là một loạt các hồ nước giữa các hẻm núi đá và thác nước hùng vĩ. Ảnh: CNN. Hồ Nakuru, Kenya: Hồ Nakuru là nơi sinh sống của hà mã, tê giác trắng, đen, hươu cao cổ và trâu rừng. Ngoài ra, nơi này còn có hàng ngàn con hồng hạc. Ảnh: CNN. Thác Victoria, Zambia, Zimbabwe: Tên địa phương của thác Victoria là Mosi-oa-Tunya, có nghĩa là khói sấm sét. Ảnh: CNN. Núi Bromo, Indonesia: Núi Bromo là một ngọn núi lửa nhỏ vẫn đang hoạt động bên trong hẻm núi chứa nhiều núi lửa đã ngưng hoạt động. Ảnh: CNN. Fernando De Noronha, Brazil: Praia do Sancho là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Fernando De Noronha, một quần đảo gồm 21 hòn đảo nhiệt đới. Ảnh: CNN. Bờ biển Na Pali, Hawaii, Mỹ: Bờ biển Na Pali của Kauai, dọc theo đường mòn Kalalau dài 17 km, là một trong những cảnh quan ngoạn mục của Hawaii. Ảnh: CNN. Hồ Moraine, Vườn Quốc gia Banff, Alberta, Canada: Hồ Moraine được biết đến như là viên ngọc quý bởi vùng nước trong vắt này phản chiếu rừng thông, những ngọn núi cao vút và bầu trời vô tận. Ảnh: CNN. Thác Angel (Thiên thần), Venezuela: Thác nước cao nhất thế giới, nước ở thác Angel bắt nguồn từ ngọn núi cao tới 979 m. Hầu hết dòng nước ở đây bốc hơi như sương mù trước khi chạm đến đáy. Ảnh: CNN. Rừng Shilin, Trung Quốc: Trải dài trên 350 km vuông ở tỉnh Vân Nam, rừng đá Shillin được bao phủ bởi những tảng đá vôi có niên đại 270 triệu năm. Ảnh: CNN. Vườn quốc gia Skaftafell, Iceland: Được hình thành qua hàng triệu năm bởi nham thạch núi lửa phun trào và sông băng, Vườn quốc gia Skaftafell ở miền nam Iceland có nhiều cảnh quan nổi bật. Ảnh: CNN.

