Chùm ảnn dân Trung Quốc đổ xô đi chùa cầu tài lộc

Ngày 1/2/2017 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017), hàng trăm nghìn người dân Trung Quốc đổ xô đi chùa ở Vũ Hán, cầu khấn Thần Tài đem lại nhiều tài lộc cho gia đình trong năm mới. Theo quan niệm dân gian của người Trung Quốc, ngày mùng 5 Tết Âm lịch cũng là ngày sinh của Thần Tài. Ảnh QQ "Biển người" đổ về ngôi chùa thiêng ở Vũ Hán ngày mùng 5 Tết. Ảnh QQ Được biết, nhà chức trách địa phương cũng cử nhiều cảnh sát tới đây để giữ gìn trật tự an ninh cho ngày người dân đi chùa đầu năm. Ảnh QQ Khói do người dân đốt hương bốc lên nghi ngút tại chùa Guiyuan hôm mùng 5 Tết. Ảnh QQ Dòng người chen lấn, xô đẩy để vào chùa. Ảnh QQ Cảnh tượng hương tỏa bốc lên nghi ngút ngay phía sân chùa Guiyuan. Ảnh QQ Hình ảnh thường thấy mỗi dịp người dân lễ chùa ngày đầu năm ở Trung Quốc. Ảnh QQ Khung cảnh mờ mịt do khói hương bốc lên tại chùa này. Ảnh QQ Người đàn ông thành kính dâng hương, cầu khấn Thần Tài tại chùa Guiyuan. Ảnh QQ Nam thanh niên cũng hòa chung không khí đi chùa cầu may đầu năm. Ảnh QQ Cảnh hương khói nghi ngút vào lúc tối muộn tại chùa thiêng Guiyuan. Ảnh QQ Một hình ảnh tương tự. Ảnh QQ Nam thanh niên giơ điện thoại di động để ghi lại hình ảnh tại ngôi chùa. Ảnh QQ

