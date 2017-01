Chùm ảnh thủ đô Moscow chìm trong băng giá dịp Giáng sinh

Đêm Giáng sinh, nhiệt độ ở Moscow sụt giảm tới mức kỷ lục. Ảnh: Cặp tình nhân đứng bên bờ sông trong một ngày thủ đô Moscow chìm trong băng giá. Ảnh Sputnik Sông Moscow và Điện Kremlin vào một ngày Thủ đô Moscow chìm trong băng giá. Ảnh Sputnik Nhiệt độ ở Moscow sáng 8/1 là -30 độ C. Ảnh Sputnik Cảnh mặt nước đóng băng trên sông Yauza ở ngoại ô Moscow. Ảnh Sputnik Đây là Giáng sinh lạnh nhất ở Moscow trong 120 năm nay. Cảnh trời đông lạnh giá ở Moscow những ngày này. Ảnh Sputnik Tàu hỏa ở Moscow ở ngoài trời khi nhiệt độ xuống âm 24 độ C. Ảnh Sputnik Tuy nhiên, thời tiết lạnh không ngăn người Moscow đổ ra đường ăn mừng Giáng sinh. Ảnh Sputnik Mọi người đi tản bộ ở Vườn Alexander vào một ngày giá rét. Ảnh Sputnik Hai người đi trên mặt hồ Kozhukhovsky khi nhiệt độ Moscow giảm xuống còn âm 24 độ C. Ảnh Sputnik Cảnh sắc ngày đông băng giá ở Moscow. Ảnh Sputnik Một hình ảnh tương tự. Ảnh Sputnik Người đàn ông trượt tuyết ở công viên Moscow vào mùa đông. Ảnh Sputnik

