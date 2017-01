Chùm ảnh lao động trong ngành thép Trung Quốc

Công nhân ngành thép Trung Quốc kiểm tra chất lượng thép nóng chảy bên trong phân xưởng của Tổng Công ty thép Zhong Tian ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tổng công ty thép này là một công ty do tư nhân sở hữu, hiện thuê hơn 13.000 công nhân. Ảnh The Atlantic Kể từ năm 2014, Trung Quốc vẫn duy trì là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, sản xuất hơn 800 tấn thép thô mỗi năm, chiếm 50% lượng cung ứng ra thị trường toàn cầu. Ảnh: Công nhân đang giám sát dòng thép nóng chảy trong lò luyện tại khu vực sản xuất của công ty Zhong Tian. Ảnh The Atlantic Các công nhân trong nhà máy thép Trung Quốc ngồi trong phòng giám sát tại khu sản xuất thuộc Công ty Zhong Tian. Ảnh The Atlantic Các thanh thép được làm mát. Ảnh The Atlantic Khói bốc lên từ ống xả của một nhà máy thép trên địa bàn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh The Atlantic Các xe hàng chở quặng được dùng để sản xuất thép đang nằm tại Kênh đào Bắc Kinh-Hàng Châu trong kho của nhà máy Zhong Tian. Ảnh The Atlantic Một công nhân ngành thép Trung Quốc đi ngang qua khu vực tập kết thép thành phẩm tại một nhà máy ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Ảnh The Atlantic Công nhân lấy một mẫu thép từ lò luyện ra để kiểm tra. Ảnh The Atlantic Các thanh thép nóng rực trong dây chuyền sản xuất. Ảnh The Atlantic Các công nhân bảo dưỡng dây chuyền sản xuất thép tại công ty Zhong Tian. Ảnh The Altantic Cửa kính vỡ của một tòa nhà trong khuôn viên Nhà máy thép Qingquan đóng cửa hồi năm 2014 ở Đường Sơn. Ảnh The Atlantic Các hộc tủ để đồ của công nhân ở nhà máy thép bỏ hoang. Ảnh The Atlantic Dây chuyền sản xuất tại nhà máy Qingquan cũng hoen gỉ. Ảnh The Atlantic Công nhân làm việc tại một nhà máy thép không hợp pháp ở Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh The Atlantic Người công nhân đổ thép nóng chảy vào khuôn ở nhà máy thép trái phép ở Nội Mông. Ảnh The Atlantic

