Chùm ảnh không khí Lễ Giáng sinh rộn ràng khắp thế giới

Hàng trăm người mặc trang phục ông già Noel tham gia cuộc thi chạy ở Madrid, Tây Ban Nha nhân dịp mừng Lễ Giáng sinh năm 2016. Ảnh The Atlantic Ông già Noel phân phát quà cho một em nhỏ trong khu phố nghèo ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh The Atlantic Bệnh nhi 3 tuổi mở quà do ông già Noel tặng tại bệnh viện nhi Holtz, Miami, bang Florida, Mỹ. Ảnh The Atlantic Một người thợ lặn mặc trang phục ông già Noel ở thủy cung Coex, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh The Atlantic Hàng trăm người ăn vận trang phục của ông già Noel tham gia cuộc thi chạy ở Athens, Hy Lạp. Ảnh The Atlantic Các ông già Noel ngồi trên cáp treo để tham gia sự kiện từ thiện tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Newry, Maine. Ảnh The Atlantic Ông già Noel tới khu ổ chuột Petare, Caracas, Venezuela. Ảnh The Atlantic Một người bán hàng rong ăn vận giống ông già Noel để thu hút khách ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh The Atlantic Các tay trượt tuyết mặc quần áo ông già Noel tham gia cuộc thi để quyên góp từ thiện ở Newry, Maine. Ảnh The Atlantic Một người lướt sóng mặc quần áo ông già Noel đang dạy cho các em nhỏ học lướt sóng ở đảo Bali, Indonesia. Ảnh The Atlantic Các em nhỏ mầm non ở Bắc Kinh mặc trang phục ông già Noel trong một sự kiện tổ chức ở trường. Ảnh The Atlantic Cuộc thi chạy từ thiện để đón Giáng sinh ở thành phố Venice, Italy. Ảnh The Atlantic Các em nhỏ theo đạo Thiên chúa ở Pakistan cũng hòa chung không khí mùa Giáng sinh. Ảnh The Atlantic Hình ảnh trong sự kiện thường niên SantaCon ở Manhattan, New York. Ảnh The Atlantic Ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết khi ông chuẩn bị cho Giáng sinh ở Phần Lan. Ảnh The Atlantic Ông già Noel tới thăm các em nhỏ ở bệnh viện San Juan de Dios, thành phố Guatemala. Ảnh The Atlantic

Hàng trăm người mặc trang phục ông già Noel tham gia cuộc thi chạy ở Madrid, Tây Ban Nha nhân dịp mừng Lễ Giáng sinh năm 2016. Ảnh The Atlantic Ông già Noel phân phát quà cho một em nhỏ trong khu phố nghèo ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh The Atlantic Bệnh nhi 3 tuổi mở quà do ông già Noel tặng tại bệnh viện nhi Holtz, Miami, bang Florida, Mỹ. Ảnh The Atlantic Một người thợ lặn mặc trang phục ông già Noel ở thủy cung Coex, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh The Atlantic Hàng trăm người ăn vận trang phục của ông già Noel tham gia cuộc thi chạy ở Athens, Hy Lạp. Ảnh The Atlantic Các ông già Noel ngồi trên cáp treo để tham gia sự kiện từ thiện tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Newry, Maine. Ảnh The Atlantic Ông già Noel tới khu ổ chuột Petare, Caracas, Venezuela. Ảnh The Atlantic Một người bán hàng rong ăn vận giống ông già Noel để thu hút khách ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh The Atlantic Các tay trượt tuyết mặc quần áo ông già Noel tham gia cuộc thi để quyên góp từ thiện ở Newry, Maine. Ảnh The Atlantic Một người lướt sóng mặc quần áo ông già Noel đang dạy cho các em nhỏ học lướt sóng ở đảo Bali, Indonesia. Ảnh The Atlantic Các em nhỏ mầm non ở Bắc Kinh mặc trang phục ông già Noel trong một sự kiện tổ chức ở trường. Ảnh The Atlantic Cuộc thi chạy từ thiện để đón Giáng sinh ở thành phố Venice, Italy. Ảnh The Atlantic Các em nhỏ theo đạo Thiên chúa ở Pakistan cũng hòa chung không khí mùa Giáng sinh . Ảnh The Atlantic Hình ảnh trong sự kiện thường niên SantaCon ở Manhattan, New York. Ảnh The Atlantic Ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết khi ông chuẩn bị cho Giáng sinh ở Phần Lan. Ảnh The Atlantic Ông già Noel tới thăm các em nhỏ ở bệnh viện San Juan de Dios, thành phố Guatemala. Ảnh The Atlantic