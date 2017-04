Chùm ảnh hiếm về "nơi ăn chốn ở" của người Triều Tiên

Khuôn viên cây xanh phía trước khu chung cư mà phóng viên ghé tới. Ảnh CNN Căn hộ chung cư của vị giáo sư này nằm gần Đại học Kim Nhật Thành thuộc khu cao cấp ở Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Căn hộ trên có 3 phòng ngủ, rộng 200 m2. Ảnh CNN Phòng khách trong căn hộ của vị giáo sư với nhiều thiết bị hiện đại như chiếc ti vi màn hình phẳng cỡ lớn này. Ảnh CNN Các hộ gia đình ở đất nước Triều Tiên đều treo ảnh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il trong nhà. Khu chung cư này do chính phủ thiết kế và ở miễn phí. Ảnh CNN Bộ bàn ghế, sàn gỗ tại phòng khách. Vị giáo sư chia sẻ rằng, căn hộ của ông đẹp và rộng hơn so với nhà bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Ảnh CNN Phòng làm việc của giáo sư người Triều Tiên với một kệ sách treo phía trên bàn đọc. Ảnh CNN Không gian nhà bếp. Còn ở phòng ăn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh CNN Bếp ga âm của chủ nhà mang nhãn hiệu Haier, một doanh nghiệp lớn trong ngành gia dụng có trụ sở ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh CNN Phía bên ngoài căn chung cư mà anh Will Ripley tới. Ảnh CNN Đây là những hình ảnh về nhà của người dân quốc gia bí ẩn này. Căn phòng khách có phần chật chội của người dân Triều Tiên. Ảnh newfocusintl Một căn hộ kiểu mẫu của các công nhân làm việc trong nông trường Migok ở Sariwon, Triều Tiên. Ảnh commons.wikimedia.org Phòng khách của một người dân Triều Tiên tại vùng làng quê. Ảnh myfriendshouse.co.uk Một hình ảnh tương tự. Ảnh myfriendshouse.co.uk Nhà bếp với loạt nồi niêu đơn giản ở nhà một người dân thường. Ảnh myfriendshouse.co.uk

Khuôn viên cây xanh phía trước khu chung cư mà phóng viên ghé tới. Ảnh CNN Căn hộ chung cư của vị giáo sư này nằm gần Đại học Kim Nhật Thành thuộc khu cao cấp ở Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Căn hộ trên có 3 phòng ngủ, rộng 200 m2. Ảnh CNN Phòng khách trong căn hộ của vị giáo sư với nhiều thiết bị hiện đại như chiếc ti vi màn hình phẳng cỡ lớn này. Ảnh CNN Các hộ gia đình ở đất nước Triều Tiên đều treo ảnh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il trong nhà. Khu chung cư này do chính phủ thiết kế và ở miễn phí. Ảnh CNN Bộ bàn ghế, sàn gỗ tại phòng khách. Vị giáo sư chia sẻ rằng, căn hộ của ông đẹp và rộng hơn so với nhà bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Ảnh CNN Phòng làm việc của giáo sư người Triều Tiên với một kệ sách treo phía trên bàn đọc. Ảnh CNN Không gian nhà bếp. Còn ở phòng ăn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh CNN Bếp ga âm của chủ nhà mang nhãn hiệu Haier, một doanh nghiệp lớn trong ngành gia dụng có trụ sở ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh CNN Phía bên ngoài căn chung cư mà anh Will Ripley tới. Ảnh CNN Đây là những hình ảnh về nhà của người dân quốc gia bí ẩn này. Căn phòng khách có phần chật chội của người dân Triều Tiên . Ảnh newfocusintl Một căn hộ kiểu mẫu của các công nhân làm việc trong nông trường Migok ở Sariwon, Triều Tiên. Ảnh commons.wikimedia.org Phòng khách của một người dân Triều Tiên tại vùng làng quê. Ảnh myfriendshouse.co.uk Một hình ảnh tương tự. Ảnh myfriendshouse.co.uk Nhà bếp với loạt nồi niêu đơn giản ở nhà một người dân thường. Ảnh myfriendshouse.co.uk