Chùm ảnh cuộc sống yên bình ở Afghanistan những năm 1960

Hồi những năm 1960, cuộc sống yên bình ở Afghanistan dường như cởi mở và hiện đại hơn do quốc gia Châu Á này đang trải qua quá trình hiện đại hóa và "Tây hóa". Tuy vậy, nhiều người dân vẫn gìn giữ nét văn hóa truyền thống. Một số người mặc bộ đồ vest của phương Tây hồi thập niên 1960. Quân đội Afghanistan được hiện đại hóa nhờ những cải cách của Quốc vương Amanullah Khan hồi những năm 1920. Chiếc ô tô mới chạy qua đường hầm dưới núi được xây dựng cách đây hàng chục năm về trước. Còn đây là một trạm xăng. Trong khoảng thời gian này, nam nữ được khuyến khích trò chuyện với nhau một cách tự do. Rất nhiều ô tô mới đỗ ven đường. Có thể nhận thấy rõ ràng, đất nước Afghanistan đang trải qua quá trình hiện đại hóa hồi những năm 1960. Tuy nhiên, nhiều người dân Afghanistan vẫn duy trì nét văn hóa đặc trưng của đất nước với trang phục truyền thống. Ngay cả tại thủ đô Kabul, các khu chợ vẫn không có gì thay đổi so với hàng chục năm trước đó. Một sạp hàng truyền thống ở Afghanistan. Quang cảnh trên đường phố Afghanistan hàng chục năm về trước. Con đường ở Afghanistan vắng bóng người qua lại hồi thập niên 1960. Các em nhỏ được sống trong môi trường an toàn, không bạo lực, chiến tranh như hiện nay. Một ngôi làng ở Afghanistan cách đây hàng chục năm trước. Nhiều công trình mới cũng được xây dựng ở khắp nơi. Sạp hàng bán các loại trái cây tươi ngon. Một cảnh tượng phổ biến ở Afghanistan lúc bấy giờ. Lớp học ngoài trời ở đất nước Afghanistan hồi những năm 1960. (Nguồn ảnh: Business Insider)

