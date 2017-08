Chiêm ngưỡng những fan nữ xinh đẹp của bóng bầu dục Mỹ

(Kiến Thức) - Jessica Alba, Jennifer Garner hay Jennifer Lopez là một số fan nữ xinh đẹp và nổi tiếng của môn thể thao bóng bầu dục Mỹ.

Nữ diễn viên xinh đẹp Jessica Alba là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của môn thể thao bóng bầu dục Mỹ. Cô là fan của đội bóng bầu dục Oakland Raiders. Ảnh: The Richest.

Meagan Good là nữ cổ động viên xinh đẹp của đội bóng bầu dục New York Jets. Cô từng có thời gian hẹn hò Thomas Jones và nhà sản xuất phim DeVon Franklin. Ảnh: The Richest.

Nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Garner rất yêu thích đội bóng bầu dục San Francisco 49ers. Ảnh: The Richest.

Từ năm 18 tuổi, nữ diễn viên Stacy Keibler bắt đầu dành tình cảm cho Câu lạc bộ bóng bầu dục Baltimore Ravens. Ảnh: The Richest.

Người mẫu thời trang Marisa Miller là fan “cuồng” của đội bóng bầu dục San Francisco 49ers. Ảnh: The Richest.

Nữ diễn viên Demi Lovato là một cổ động viên xinh đẹp của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys. Cô sinh ra tại Albuquerque, New Mexico và lớn lên ở Dallas, bang Texas. Ảnh: The Richest.

Ngôi sao truyền hình Kendra Wilkinson là fan “cuồng” của đội bóng bầu dục Los Angeles Chargers. Cô sinh ra và lớn lên ở bang California, Mỹ. Ảnh: The Richest.

Nữ cổ động viên xinh đẹp của đội Tennessee Titans, diễn viên Faith Hill. Ảnh: The Richest.

Trong ảnh là Elizabeth Banks, fan “cuồng” của đội bóng bầu dục New England Patriots. Ảnh: The Richest.

Người mẫu Erin Heatherton rất yêu thích đội bóng Chicago Bears. Ảnh: The Richest.

Nhắc đến những fan nữ xinh đẹp và nổi tiếng của bóng bầu dục Mỹ không thể không kể đến ca sĩ Jennifer Lopez. Ảnh: The Richest.

Ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Carrie Underwood là một fan “cuồng” của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys. Được biết, cô đã đoạt danh hiệu American Idol phần thứ tư vào năm 2005 và đã từng 7 lần đoạt giải Grammy. Ảnh: The Richest.

An An (Theo The Richest)

