Chiêm ngưỡng 10 thác nước cao nhất thế giới

1. Thác Angel ở Venezuela chính là thác nước cao nhất thế giới, với chiều cao 979m. Thác Angel đổ xuống từ rìa ngọn núi Auyantepui trong Vườn Quốc gia Canaima thuộc vùng Gran Sabana của Bang Bolívar, Venezuela. Ảnh: Wonder List. 2. Thác Tugela là thác nước cao thứ hai trên thế giới. Thác nước này đổ xuống từ độ cao 948m. Tugela nằm ở Drakensberg (Dãy núi Rồng) trong Vườn Quốc gia Royal Natal ở tỉnh KwaZulu-Natal, Cộng hòa Nam Phi. Ảnh: Wonder List. 3. Thác Tres Hermanas ở Ayacucho, Peru. Thác Tres Hermanas có lượng nước chảy không lớn xong nó đổ từ độ cao ước tính khoảng 914m. Trang Wonder List xếp thác này nằm ở vị trí thứ 3 trong danh sách 10 thác nước cao nhất thế giới. Ảnh: Wonder List. 4. Thác Oloupena: Nằm ở phía đông bắc đảo Hawaiian ở Molokai (Mỹ), thác Oloupena có chiều cao 900m. Thác đã hình thành trên một dòng suối ngắn, theo mùa và chảy từ mép của một vách đá cao nằm giữa thung lũng Pelekunu và Wailau. Thác nước này chảy từ một rãnh ở mặt vách đá và chỉ có thể quan sát thấy từ đại dương hoặc từ trên cao. Ảnh: Wonder List. 5. Thác Yumbilla: Nằm ở vùng Amazonas, Peru, thác Yumbilla là thác nước cao thứ năm trên thế giới. Chiều cao của thác là 896m. Ảnh: Wonder List. 6. Vinnufossen: Nằm ở phía đông của ngôi làng Sunndalsøra thuộc đô thị Sunndal, huyện Møre og Romsdal, Na Uy, Vinnufossen là thác nước cao nhất ở châu Âu và cao thứ 6 trên thế giới với chiều cao 860m. Thác là một phần của dòng sông Vinnu chảy xuống từ núi Vinnufjellet. Ảnh: Wonder List. 7. Balaifossen: Nằm ở Hordaland, Na Uy, thác Balåifossen có độ cao 850m. Đây là thác nước cao thứ hai ở Na Uy và châu Âu và là thác nước cao thứ 7 trên thế giới. Ảnh: Wonder List. 8. Thác Pu'uka'oku là một thác nước ở Hawaii, cao nhất ở Mỹ và thứ 8 trên thế giới. Ước tính, thác nước này cao 840m. Ảnh: Wonder List. 9. Thác nước James Bruce ở British Columbia, Canada: Thác nước này được cho là lớn nhất ở lục địa Bắc Mỹ và cao thứ 9 trên thế giới. James Bruce có dòng chảy từ độ cao 840m đổ xuống. Ảnh: Wonder List. 10. Thác Browne: Browne, là thác nước nằm trong Vườn Quốc gia Fiordland, New Zealand, với chiều cao 836m, là thác nước cao thứ 10 trên thế giới. Ảnh: Wonder List.

