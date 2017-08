Cảnh học sinh đến trường ở nơi đáng sợ nhất thế giới

Chỉ có 29 em học sinh theo học tại Trường tiểu học đặc biệt cho trẻ em Hàn Quốc tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ), khu vực được mệnh danh là “ nơi đáng sợ nhất thế giới”. Học sinh ở khu phi quân sự liên Triều được tài trợ toàn bộ chi phí học tập và ăn uống tại ngôi trường này. Ảnh: Reuters. Trường tiểu học Daesungdong tọa lạc tại Làng Tự do Taesung, phía Nam của đường ranh giới phân chia lãnh thổ Triều Tiên và Hàn Quốc. Dù mang tên “khu vực phi quân sự” nhưng nơi đây lại là vùng quân sự hóa nhất thế giới. Quân đội hai nước xây công sự bê tông ngầm, rải mìn, dựng hàng rào thép gai, những hàng bê tông chống tăng trong DMZ. Ảnh: Reuters. Để đi học ở khu vực DMZ, trẻ em hàng ngày phải đi qua những hàng rào dây thép gai, trạm kiểm soát quân sự và các hàng rào chống tăng. Ảnh: Reuters. Học sinh Lee Su-jin, lớp 4, cho biết: Mọi người đang lo lắng về sự an toàn của chúng cháu khi học ở trường này nhưng có các binh sĩ luôn ở đây và chúng cháu cũng đã diễn tập sơ tán, vì vậy, cháu nghĩ không có điều gì phải lo lắng cả”. Ảnh: Reuters. Những hộ gia đình sống gần biên giới đã gửi con cái đến ngôi trường đặc biệt ở khu vực phi quân sự này sau khi biết con cái họ có cơ hội được binh sĩ Mỹ dạy Tiếng Anh. Ảnh: Reuters. Vào năm 2016, trường có 29 học sinh. Trường tổ chức trò xổ số để được chọn vào học trong trường. Học sinh sẽ không mất học phí và tiền ăn uống. Ảnh: Reuters. Chính vì tiếng Anh là môn thi trong kỳ thi đại học tại Hàn Quốc nên việc các em nhỏ được người Mỹ bản xứ dạy khiến nhiều phụ huynh rất muốn con em học tại trường. Ảnh: Reuters. Ban đầu, trường mở cửa dành cho con em nông dân sống ở DMZ sau chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Hiện tại sau hiệp định ngừng bắn, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật. Ảnh: Reuters. Vào năm 2008, ngày càng hiếm những hộ dân sinh sống tại DMZ, trường quyết định mở cửa cho trẻ em sống ngoài khu vực này. Đồng thời, Sở chỉ huy của Liên Hiệp Quốc do Mỹ đứng đầu tại Hàn Quốc bắt đầu đưa binh lính đến trường để dạy tiếng Anh hai lần một tuần. Ảnh: Reuters. Những đứa trẻ ở đây học tập bình thường như những đứa trẻ ở trường tiểu học khác. Trong hình là một bé trai đang tập trống. Ảnh: Reuters. Các học sinh vẽ tranh với thông điệp mong thống nhất hai miền Triều-Hàn treo trên tường nhà trường. Ảnh: Reuters. Ngôi trường đặc biệt này có một vài quy định hơi khác so với bình thường. Giáo viên và học sinh phải rời trường mỗi ngày trước giờ giới nghiêm từ nửa đêm cho tới 5 giờ sáng. Ảnh: Reuters. Căng thẳng thường trực ở khu vực này. Phía Bắc đường biên giới, âm nhạc tuyên truyền của Triều Tiên được phát loa to qua phía Nam, nơi các nông dân làm việc dưới sự giám sát của quân đội. Ảnh: Reuters. Trừ khi có binh lính hộ tống, học sinh bị cấm đi ra ngoài trường học về hướng Bắc, đồng thời có hàng rào bằng gạch nhằm chống lại đạn lạc. Ảnh: Reuters. Nơi đây chỉ cách khu vực đóng quân của Triều Tiên khoảng 160km. Ảnh: Reuters. Hiện tại ở khu vực này có gần 30.000 các binh sĩ Mỹ và binh sĩ Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

