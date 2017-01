Các Đệ nhất phu nhân Mỹ trong tiệc nhậm chức của chồng

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã diện chiếc váy lụa voan trắng này trong buổi tiệc mừng nhậm chức của Tổng thống Barack Obama năm 2009. Chiếc váy do Jason Wu thiết kế. Năm 2005, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush chọn chiếc váy màu bạc đính pha lê lấp lánh trong buổi tiệc nhậm chức của chồng, ông George W. Bush. Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush khiêu vũ trong buổi tiệc nhậm chức hồi năm 2001. Chiếc váy đỏ của bà Laura Bush do Michael Faircloth thiết kế. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton lựa chọn chiếc váy do Oscar de la Renta thiết kế tại buổi tiệc năm 1997. Còn trong tiệc mừng nhậm chức của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 1993, bà Hillary diện chiếc váy màu tím quý phái của nhà thiết kế Sarah Philips. Đệ nhất phu nhân Barbara Bush đã mặc chiếc váy do Arnold Scaasi thiết kế trong buổi tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống George H. W. Bush, năm 1989. Hình ảnh vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong buổi tiệc mừng năm 1985. Năm 1981, bà Nancy Reagan diện chiếc váy do James Galanos thiết kế trong buổi tiệc mừng nhậm chức của chồng. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Rosalynn Carter trong lễ nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Jimmy Carter, năm 1978. Được biết, 6 năm trước đó, bà Rosalynn đã mặc chiếc váy này trong buổi lễ nhậm chức Thống đốc bang Georgia của ông Carter. Bà Pat Nixon (thứ hai từ phải sang) chọn chiếc váy màu vàng trong buổi tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Richard Nixon, năm 1969. Chiếc váy do Karen Stark thiết kế. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Bird Johnson khiêu vũ cùng chồng, cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson, tại buổi tiệc mừng năm 1965. Cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy quý phái trong tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, năm 1961. Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower trong buổi tiệc mừng nhậm chức năm 1953. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Bess Truman (ngoài cùng bên trái) diện chiếc váy nhung màu đen trong buổi tiệc mừng năm 1949. (Nguồn ảnh: Business Insider)

