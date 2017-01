Bi hài phiên đấu giá các bức tượng sáp Tổng thống Mỹ

Viện bảo tàng Hall of Presidents & First Ladies ở Gettysburg, bang Pennsylvania, đã đóng cửa hồi tháng 11/2016 sau 60 năm hoạt động. Ngày 14/1/2017 vừa qua, viện bảo tàng này đã tổ chức phiên bán đấu giá các bức tượng sáp Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân. Frank Coleman điều hành phiên đấu giá ở Viện bảo tàng Hall of Presidents hôm 14/1. Tượng sáp cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln được bán đấu giá ở ức hơn 8.500 USD. Ariel Duman, 34 tuổi, bế tượng sáp cố Tổng thống Mỹ Zachary Taylor ra về sau khi mua bức tượng này trong buổi đấu giá hôm 14/1. Tượng sáp Tổng thống Lyndon Johnson được bọc lại trong túi nhựa để vận chuyển đến nơi khác sau phiên đấu giá. Bức tượng sáp cố Tổng thống Mỹ James Buchanan được đặt trong ô tô sau phiên đấu giá hôm 14/1. Tượng sáp cố Tổng thống Franklin Delano Roosevelt được trưng bày trong viện bảo tàng ở Gettysburg, Pennsylvania, hôm 14/1. Tượng sáp cố Tổng thống Fohn F.Kennedy trước phiên đấu giá ở Gettysburg. Tượng sáp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton được trưng bày tại viện bảo tàng Hall of Presidents ngày 14/1. Tượng sáp cựu Tổng thống Jimmie Carter chuẩn bị được vận chuyển đến nơi khác sau phiên đấu giá cuối tuần qua. Tượng sáp cựu Tổng thống Mỹ William Howard Taft được đưa lên ô tô sau buổi đấu giá tuần trước. Các bức tượng sáp cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy (giữa), Michelle Obama (phải) được trưng bày tại viện bảo tàng Hall of Presdent hôm 14/1. Trong ảnh, John Buchhesiter, 46 tuổi, cầm bức tượng sáp cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Abigail Fillmore và Julia Grant chuẩn bị rời khỏi buổi đấu giá hôm 14/1. Nick, 15 tuổi, và Katherine Schaefer, 12 tuổi, đã mua hai tượng sáp cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Bess Truman và Mary McElroy tại buổi đấu giá ở viện bảo tàng Hall of Presidents hôm 14/1. (Nguồn ảnh: The Atlantic)

