Ảnh: Người ủng hộ TT Donald Trump vui sướng ngày ông nhậm chức

Nữ công dân Julia del Rio ở Miami, Florida vui sướng khi ti vi đang phát sóng lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump. Ảnh The Guardian Người ủng hộ ông Trump tên Carlos Aciar, vốn từ Argentina và hiện sống ở Manhattan, cài thêm cờ Mỹ lên xe đạp đang đứng bên ngoài Tháp Trump. Ảnh The Guardian Một người ủng hộ tới National Mall để xem lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump. Ảnh The Guardian Hai công dân ở Boulder, Colorado cùng những người khác đang làm nghi thức chào cờ trong lúc họ xem lễ nhậm chức trên ti vi tại một nhà hàng ở Denver. Ảnh The Guardian Người ủng hộ ông Donald Trump cầu nguyện trong lúc Tổng thống đắc cử làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh The Guardian Một người ủng hộ ông Trump tới Washington xem lễ nhậm chức. Ảnh The Guardian Một người ủng hộ lặng người đi trong lúc ăn mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Ảnh The Guardian Đám đông mọi người tới Washington ngày 20/1. Ảnh ADN Nam công dân Sean Bowling tới Washington xem lễ nhậm chức. Ảnh ADN Hàng trăm người dân đứng hai bên đường trong lúc Tổng thống Donald Trump diễu hành sau lễ tuyên thệ. Ảnh ADN

