Ảnh: Người dân Philippines nói về cuộc chiến chống ma túy

Bà Felicidad Magdayao (59 tuổi), chủ một cửa hàng bán đồ ăn nhanh cho biết, kể từ khi cuộc chiến chống ma túy ở Philippines diễn ra, công việc kinh doanh cửa hàng của bà bị ảnh hưởng nhiều vì mọi người không dám ra ngoài. Ảnh Reuters Sĩ quan cảnh sát 49 tuổi Ronaldo David lại cho hay, các vụ án trong phòng làm việc của ông đã giảm xuống nhiều. “Bây giờ tôi tập trung nhiều hơn vào việc giáo dục công dân”. Ảnh Reuters Trong khi đó, bà Rosalina Perez (41 tuổi, tới từ huyện Tondo), và là chị gái của một nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt trong một cuộc điều tra về ma túy, lại hoài nghi về những gì mà đương kim Tổng thống Duterte đang làm trong chiến dịch chống tội phạm ma túy. Ảnh Reuters Weng Ruda (bà mẹ ba con) hiện sống tại khu ổ chuột ở thành phố Quezon nói rằng: “Tôi thấy rằng, ông ấy (tức Tổng thống Duterte) rất mạnh tay. Giờ không còn lũ trẻ lảng vảng quanh khu ổ chuột nữa. Chúng cũng bớt được những thói quen xấu”. Ảnh Reuters Zainab Omar (giáo viên ở thành phố Taguig) nhận xét rằng: “Lũ trẻ giờ an toàn hơn. Bố mẹ chúng thường phải chở con tới trường trước khi ông Duterte lên làm tổng thống. Giờ họ để con tự tới trường học”. Ảnh Reuters Nam thanh niên 19 tuổi tới từ thành phố Paranaque tên Graciano De Leon cho hay: “Điều mà ông Duterte làm là tốt. Ông ấy đem công việc lại cho nhiều người và nhiều người rất vui. Tôi chỉ không biết gia đình thân nhân những người bị cảnh sát tiêu diệt trong các cuộc truy quét ma túy có cảm thấy điều đó là tốt với họ hay không”. Ảnh Reuters Marianito Navarra (54 tuổi, là một người canh gác an ninh tại một ngôi làng ở thành phố Pasay) thấy thương cho những gia đình có người chết đó. Ảnh Reuters Bobby Dela Cruz, một linh mục Công giáo và từng nghiện ma túy chia sẻ lòng mình về cuộc chiến chống ma túy gây nhiều tranh cãi ở Philippines như sau: “Những người nghiện ma túy đang phải lo sợ cho mạng sống của họ. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta phải giúp đỡ họ”. Ảnh Reuters Ông Jose Cecilia Jr., ông chủ một công ty xe tải ở thị trấn Santa Rosa, tỉnh Laguna ủng hộ chiến dịch của ông Duterte 100%. Ảnh Reuters Kimee Enciso (sinh viên ở thành phố Quezon) cho hay có lời phân trần về những tranh cãi xoay quanh chiến dịch chống ma túy đó. “Ông ấy là lãnh đạo của chúng tôi và ông ấy chỉ làm việc đó vì lợi ích của chúng tôi”. Ảnh Reuters Ông Orly Fernandez là một quản lý điều hành ở công ty dịch vụ mai táng Eusebio ở thành phố Navotas cho hay, kể từ ngày khởi động chiến dịch chống tội phạm, công ty họ mỗi ngày tổ chức mai táng cho khoảng 2-3 người, tăng hơn so với trước. Ảnh Reuters Sandro Gabriel Jr, một người đào mộ ở nghĩa trang Pasy cũng ghi nhận rằng, có nhiều vụ mai táng ở nghĩa trang này hơn trước. Ảnh Reuters

