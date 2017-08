Amsterdam quản lý “dịch vụ nhạy cảm” ở phố đèn đỏ như thế nào?

Amsterdam hợp pháp hoá mại dâm như một nghề từ những năm 1980, và từ năm 2000, nhiều chính sách được áp dụng nhằm nâng vị thế của gái mại dâm so với chủ cơ sở mại dâm; đưa hoạt động mại dâm công khai để dễ kiểm soát; kiểm soát các cơ sở bán dâm để đảm bảo trẻ vị thành niên không được hành nghề, chống buôn bán phụ nữ… Với kiểu cách cũ, gái bán dâm thường bị lạm dụng, thu nhập của họ thấp do phụ thuộc vào người môi giới. Khu phố đèn đỏ ở Amsterdam mới được đầu tư nhằm giúp những người hành nghề mại dâm làm chủ nguồn thu nhập của mình đã được đích thân Thị trưởng cắt băng khánh thành. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều phải xin giấy phép của chính quyền thành phố và tuân thủ các quy định pháp lý. Đến năm 2011, chính quyền bắt đầu áp thuế đối với ngành kinh doanh đặc biệt này - không chỉ gái bán dâm, mà cả chủ cho thuê mặt bằng, cũng phải đóng thuế. Gái bán dâm phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Chủ sở hữu nhà thổ và các nhà khai thác phòng thường yêu cầu giấy chứng nhận sức khoẻ trước khi cho thuê phòng. Nhờ thế, hoạt động mại dâm ở đây rất nề nếp, người bán, người mua đều được bảo vệ. Đổi lại, chính quyền có biện pháp bảo vệ quyền lợi của gái bán dâm như có phòng khám miễn phí hoặc giá rẻ để chăm sóc sức khoẻ, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, cải thiện điều kiện làm việc cho họ… Đối với mỗi giao dịch tình dục ở Hà Lan được pháp luật bảo vệ và quy định: trả cho người phục vụ không tính giao dịch thuế là 19%; mức thuế VAT dành cho dịch vụ này rất ưu đãi, chỉ 6%, trong khi thuế áp dụng với phần lớn các ngành hàng hóa dịch vụ khác, thông thường là 21%. Vào năm 2014, ước tính toàn bộ Hà Lan có khoảng trên 40.000 gái bán dâm và đóng góp 2,5 tỷ euro/năm tiền thuế, tương đương 0,4% GDP. 90% người làm nghề mại dâm ở Hà Lan là phụ nữ, 5% nam giới và 5% lưỡng tính. Thành phố Amsterdam có khoảng 10.000 công nhân tình dục và ngành công nghiệp tình dục đóng góp cho ngân sách 650 triệu euro mỗi năm. Theo quy định, các cô gái phải từ 18 tuổi trở lên mới được hành nghề hợp pháp tại đây. Nổi tiếng ở khu này có hai chị em sinh đôi, hành nghề lúc 20 tuổi và mới giải nghệ vào năm 2013 ở tuổi 70 sau khi “làm nghề” 50 năm, qua đêm với khoảng 355.000 người đàn ông. Năm 2013, thành phố nâng độ tuổi hành nghề mại dâm từ 18 lên 21; gái mại dâm không được đứng giữa đường chèo kéo khách và luôn có camera an ninh theo dõi. Cách đây vài chục năm, ngay tại Amsterdam, lúc "phố đèn đỏ" mới lên đèn hoạt động, sự phản ứng của dân chúng Hà Lan và dư luận thế giới vô cùng dữ dội. Vậy mà, chỉ sau vài năm, khu này đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Hiếm thấy một tour du lịch nào đến Hà Lan lại không có khu phố đèn đỏ trong danh sách. Nói cách khác, rất tự nhiên, nó đã trở thành một phần của đời sống... Ban đầu khu đèn đỏ này rất tôn trọng pháp luật, yên tĩnh và chẳng có tệ nạn nào đáng phiền trách nhưng càng về sau thì các hoạt động ngầm lại diễn ra công khai, hoạt động rửa tiền, cho vay nặng lãi, buôn ma túy…ngày càng bành trướng. Có lo ngại cho rằng, Amsterdam bị biến thành “nhà chứa” của châu Âu, tình trạng buôn người trở nên căng thẳng hơn. Các chương trình dạy nghề hỗ trợ cho gái mại dâm muốn bỏ nghề gần như không có. Chính quyền muốn gái mại dâm đăng ký, nhưng chỉ có 5% đăng ký bởi chẳng ai muốn trên giấy tờ mình chính thức là một “gái điếm” cả. Chưa biết Hà Lan sẽ thay đổi luật như thế nào trong tương lai để điều tiết hiệu quả hơn hoạt động của ngành công nghiệp tình dục, nhưng hiện tại, mại dâm vẫn là một yếu tố thu hút khách du lịch đến Hà Lan, ngoài những đặc sắc về văn hóa, lịch sử, kiến trúc tuyệt vời của đất nước này. Người châu Âu truyền tai nhau rằng, đến Amsterdam mà không ngắm phố đèn đỏ thì chẳng khác nào du lịch Pháp mà bỏ qua tháp Eiffel. Phố đèn đỏ dường như là một trong những biểu tượng cho lối sống phóng khoáng, được xem là nét đặc trưng khác biệt của Hà Lan nói chung và thành phố Amsterdam nói riêng.

Amsterdam hợp pháp hoá mại dâm như một nghề từ những năm 1980, và từ năm 2000, nhiều chính sách được áp dụng nhằm nâng vị thế của gái mại dâm so với chủ cơ sở mại dâm; đưa hoạt động mại dâm công khai để dễ kiểm soát; kiểm soát các cơ sở bán dâm để đảm bảo trẻ vị thành niên không được hành nghề, chống buôn bán phụ nữ… Với kiểu cách cũ, gái bán dâm thường bị lạm dụng, thu nhập của họ thấp do phụ thuộc vào người môi giới. Khu phố đèn đỏ ở Amsterdam mới được đầu tư nhằm giúp những người hành nghề mại dâm làm chủ nguồn thu nhập của mình đã được đích thân Thị trưởng cắt băng khánh thành. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều phải xin giấy phép của chính quyền thành phố và tuân thủ các quy định pháp lý. Đến năm 2011, chính quyền bắt đầu áp thuế đối với ngành kinh doanh đặc biệt này - không chỉ gái bán dâm, mà cả chủ cho thuê mặt bằng, cũng phải đóng thuế. Gái bán dâm phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Chủ sở hữu nhà thổ và các nhà khai thác phòng thường yêu cầu giấy chứng nhận sức khoẻ trước khi cho thuê phòng. Nhờ thế, hoạt động mại dâm ở đây rất nề nếp, người bán, người mua đều được bảo vệ. Đổi lại, chính quyền có biện pháp bảo vệ quyền lợi của gái bán dâm như có phòng khám miễn phí hoặc giá rẻ để chăm sóc sức khoẻ, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, cải thiện điều kiện làm việc cho họ… Đối với mỗi giao dịch tình dục ở Hà Lan được pháp luật bảo vệ và quy định: trả cho người phục vụ không tính giao dịch thuế là 19%; mức thuế VAT dành cho dịch vụ này rất ưu đãi, chỉ 6%, trong khi thuế áp dụng với phần lớn các ngành hàng hóa dịch vụ khác, thông thường là 21%. Vào năm 2014, ước tính toàn bộ Hà Lan có khoảng trên 40.000 gái bán dâm và đóng góp 2,5 tỷ euro/năm tiền thuế, tương đương 0,4% GDP. 90% người làm nghề mại dâm ở Hà Lan là phụ nữ, 5% nam giới và 5% lưỡng tính. Thành phố Amsterdam có khoảng 10.000 công nhân tình dục và ngành công nghiệp tình dục đóng góp cho ngân sách 650 triệu euro mỗi năm. Theo quy định, các cô gái phải từ 18 tuổi trở lên mới được hành nghề hợp pháp tại đây. Nổi tiếng ở khu này có hai chị em sinh đôi, hành nghề lúc 20 tuổi và mới giải nghệ vào năm 2013 ở tuổi 70 sau khi “làm nghề” 50 năm, qua đêm với khoảng 355.000 người đàn ông. Năm 2013, thành phố nâng độ tuổi hành nghề mại dâm từ 18 lên 21; gái mại dâm không được đứng giữa đường chèo kéo khách và luôn có camera an ninh theo dõi. Cách đây vài chục năm, ngay tại Amsterdam, lúc "phố đèn đỏ" mới lên đèn hoạt động, sự phản ứng của dân chúng Hà Lan và dư luận thế giới vô cùng dữ dội. Vậy mà, chỉ sau vài năm, khu này đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Hiếm thấy một tour du lịch nào đến Hà Lan lại không có khu phố đèn đỏ trong danh sách. Nói cách khác, rất tự nhiên, nó đã trở thành một phần của đời sống... Ban đầu khu đèn đỏ này rất tôn trọng pháp luật, yên tĩnh và chẳng có tệ nạn nào đáng phiền trách nhưng càng về sau thì các hoạt động ngầm lại diễn ra công khai, hoạt động rửa tiền, cho vay nặng lãi, buôn ma túy…ngày càng bành trướng. Có lo ngại cho rằng, Amsterdam bị biến thành “nhà chứa” của châu Âu, tình trạng buôn người trở nên căng thẳng hơn. Các chương trình dạy nghề hỗ trợ cho gái mại dâm muốn bỏ nghề gần như không có. Chính quyền muốn gái mại dâm đăng ký, nhưng chỉ có 5% đăng ký bởi chẳng ai muốn trên giấy tờ mình chính thức là một “gái điếm” cả. Chưa biết Hà Lan sẽ thay đổi luật như thế nào trong tương lai để điều tiết hiệu quả hơn hoạt động của ngành công nghiệp tình dục, nhưng hiện tại, mại dâm vẫn là một yếu tố thu hút khách du lịch đến Hà Lan, ngoài những đặc sắc về văn hóa, lịch sử, kiến trúc tuyệt vời của đất nước này. Người châu Âu truyền tai nhau rằng, đến Amsterdam mà không ngắm phố đèn đỏ thì chẳng khác nào du lịch Pháp mà bỏ qua tháp Eiffel. Phố đèn đỏ dường như là một trong những biểu tượng cho lối sống phóng khoáng, được xem là nét đặc trưng khác biệt của Hà Lan nói chung và thành phố Amsterdam nói riêng.