15 thành phố lý tưởng để đón Lễ Giáng sinh

Thành phố đầy nắng gió cùng các bãi biển trong xanh ở Honolulu, bang Hawaii sẽ là điểm đến lý tưởng trong kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh năm nay. Ảnh CNN Đến với thành phố Lapland ở Phần Lan trong dịp Giáng sinh này, trẻ em có thể làm bánh gừng cùng các bà Noel hiền hậu, ghi danh vào ngôi trường Elf danh tiếng và viết các lá thư thỉnh cầu bằng cây bút lông truyền thống. Ảnh CNN Ở thành phố Salzburg, Áo, vào dịp tháng 12 hàng năm, mọi người sẽ mặc những bộ phục trang ghê rợn rồi chạy trên các con phố để tìm những trẻ em hư. Đó cũng là một truyền thống thu hút các du khách tới nơi này trong dịp Giáng sinh. Ảnh CNN Không khí Giáng sinh lại ngập tràn thành phố Valletta, quốc đảo Malta. Du khách có thể nghe những bài hát về ngày Giáng sinh bên ngoài nhà thờ Thánh John hay chiêm ngưỡng loạt đèn rực rỡ trên các con phố trong dịp này. Ảnh CNN Chợ Giáng sinh kéo dài 18 ngày thu hút rất đông du khách tới Bath, thành phố thuộc Anh. Ảnh CNN Cuộc diễu hành Three Kings trên các ngả đường chính ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha là điều hấp dẫn mọi người trong mỗi dịp Giáng sinh ở đây. Ảnh CNN Cây thông Giáng sinh khổng lồ cùng sân trượt băng ở Trung tâm Rockefeller, thành phố New York là điểm đến quen thuộc mỗi dịp đón chờ Giáng sinh. Ảnh CNN Các đồ trang trí làm thủ công ở chợ Giáng sinh thuộc thành phố Nuremberg, Đức cũng níu kéo không ít du khách dịp này. Ảnh CNN Thành phố Quebec của Canada bỗng chốc biến thành một ngôi làng Giáng sinh huyền ảo chắc chắn khiến bạn không muốn rời đi. Ảnh CNN Thành phố Reykjavik, Iceland. Ảnh CNN Không khí Giáng sinh tưng bừng ở San Miguel de Allende, Mexico là bạn vô cùng phấn khích. Ảnh CNN Một loạt các ngôi làng được trang trí theo chủ đề Giáng sinh ở Strasbourg, Pháp bỗng như trở thành một vùng đất thần tiên. Ảnh CNN Thành phố Queenstown, New Zealand. Ảnh CNN Hang động Velvet ở thành phố Valkenburg (Thụy Sỹ) được trang trí thành nơi ở của ông già Noel. Ảnh CNN Mỗi mùa Giáng sinh về, thành phố Santa Claus ở bang Indiana, Mỹ lại nhận hàng nghìn lá thư của các em nhỏ từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh CNN

