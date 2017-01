15 bức ảnh “tự sướng” hãi hũng của các thanh niên Nga

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" giờ không còn quá xa lạ với nhiều người, nhưng liệu rằng xu hướng chụp ảnh "tự sướng" trên nóc các tòa nhà cao tầng, các công trình kiến trúc như những thanh niên cứng pha cả liều lĩnh tới từ Nga thì liệu có nhiều người dám mạo hiểm như cô gái Angela Nikolau trong hình trên? Ảnh The Richest Chàng trai có biệt danh Mustang Wanted lại có dịp khoe khoang bức ảnh "tự sướng" lúc đứng trên đoạn dây mỏng manh ở độ cao hàng chục, hàng trăm mét này. Ảnh The Richest Với cây gậy "tự sướng" bên mình, thanh niên Yaroslav Kolchin lại hay chụp những bức hình trên các tòa nhà cao chọc trời. Ảnh The Richest Kirill Oreshkin lại liều mình đứng trên cánh ngôi sao ở độ cao hàng chục mét chỉ để chụp một bức ảnh rồi khoe với bạn bè trên mạng. Ảnh The Richest Nhiều người sẽ phê phán với cách chụp ảnh mạng xã hội của cô gái trẻ Angela Nikolau. Ảnh The Richest Chỉ một chút sơ suất nhỏ cũng đủ lấy mạng của thanh niên mang biệt danh Mustang Wanted. Ảnh The Richest Mustang Wanted cùng nhóm bạn đứng lên đỉnh một ngọn tháp để chụp ảnh. Ảnh The Richest Một pha liều mình chụp ảnh của Mustang Wanted. Ảnh The Richest Cô gái Angela Nikolau cùng bạn trai đồng hành chụp trên đỉnh của cây cầu bắc ngang đại dương. Ảnh The Richest Nam thanh niên Kirill Oreshkin liều mình giang hai tay ra giữ hai tấm kính chìa ra phía ngoài ở độ cao hàng chục mét. Ảnh The Richest Tập yoga trên tường bao trên sân thượng tòa nhà cao tầng không phải là một ý kiến hay. Ảnh The Richest Sự liễu lĩnh của Mustang Wanted trong lúc chụp bức hình này. Ảnh The Richest Đôi bạn trẻ Nga đứng men theo vách rìa trên tầng cao. Ảnh The Richest Cô gái chụp hình ở nóc tòa nhà nhìn sang phía đối diện ở Moscow. Ảnh The Richest Nhiều người cảm thấy choáng váng khi nhìn bức ảnh này mặc dù họ không phải là nhân vật trải nghiệm như chàng trai trong ảnh. Ảnh The Richest

