15 ảnh Trung Đông chìm trong chiến tranh năm 2016

Các công dân Iraq chạy loạn trong một cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS ở thị trấn Qayar, cách nam Mosul 50 km. Trong những ngày cuối năm 2016, khu vực Trung Đông chìm trong chiến tranh. Ảnh UPI Những chiến binh thuộc lực lượng Peshmerga của người Kurd nhìn những đợt khói bốc lên khi họ triển khai tới một khu vực ở Dohuk, bắc Mosul. Ảnh UPI Lực lượng Peshmerga ở núi Zardak, cách đông Mosul khoảng 25 km. Ảnh UPI Xe tăng của lực lượng Peshmerga dồn dập kéo về điểm tập kết khi họ tấn công phiến quân IS ở Dohuk. Ảnh UPI Gian hàng bán rau củ ở quận Bustan al-Qasr, đông Aleppo, Syria. Trong suốt năm 2016, Aleppo, Syria trở thành một điểm nóng ở Trung Đông . Ảnh UPI Lính cứu hỏa dập tắt một đám cháy sau một cuộc không kích làm phá hủy 18 xe tải của đoàn xe cứu trợ ở thị trấn Orum al-Kubra, ngoại ô phía tây thành phố Aleppo. Ảnh UPI Dân chúng Syria tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau khi một bệnh viện do tổ chức Các bác sĩ không biên giới (MSF) bị không kích gần Maaret al-Numan, tỉnh Idlid, Syria. Ảnh UPI Một số hàng quán bán ven đường ở quận Bustan al-Qasr do phe nổi dậy Syria kiểm soát, đông Aleppo. Ảnh UPI Các thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ vẫy cờ trong một cuộc tuần hành ở Istanbul để ủng hộ chính phủ sau cuộc đảo chính bất thành. Ảnh UPI Các cuộc xung đột vũ trang, chiến sự ở Trung Đông tiếp tục hướng về tranh chấp không dừng giữa Israel và Palestine. Ảnh: Phụ nữ Israel và Palestine tuần hành trong hòa bình để thể hiện sự ủng hộ một thỏa thuận chính trị giữa Israel và Palestine. Ảnh UPI Người Palestine ăn mừng vào ngày thứ ba của Eid al-Adha (Lễ Hiến sinh) bên bờ biển ở Tel Aviv, Israel. Ảnh UPI Tổng thống Syria Bashar Assad phát biểu trong Quốc hội ngày 6/6/2016 với lời quả quyết: “Chúng ta sẽ giải phóng từng tấc lãnh thổ”. Ảnh UPI Những ngôi nhà định cư mới của người Do Thái ở Givat Ze'ev gần Jerusalem, Bờ Tây. Ảnh UPI Người đàn ông Palestine xem xét thiệt hại tại hiện trường một cuộc không kích do Israel tiến hành vào một nhà xưởng ở Gaza. Ảnh UPI Bé gái lững thững trên con đường sỏi đá, nơi những người tị nạn chạy trốn phiến quân IS và Taliban ở Trại Fenty, Afghanistan. Ảnh UPI

