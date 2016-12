12 khoảnh khắc kỳ quặc trong năm 2016

Cặp đôi Thái Lan xuất hiện một cách ấn tượng ở đám cưới phá cách của họ tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng thuộc tỉnh Ratchaburi. Ảnh BI Ứng viên đại biểu Quốc hội quái đản nhất Ukraine mang biệt danh Darth Vader ngồi thu lu một góc ở thành phố Lviv trước khi xuất hiện trong chương trình truyền hình “Rogue One: A Star Wars Story”. Ảnh BI Các chiến binh dòng Shi’ite chụp ảnh “tự sướng” trong lúc đang chiến đấu với phiến quân IS gần Falluja, Iraq. Khoảnh khắc kỳ quặc này được các phóng viên chụp lại ngay trên chiến trường ác liệt. Ảnh BI Một người đàn ông liều lĩnh đi thăng bằng trên cuộn dây bắc ngang núi mờ mịt sương ở Thái Châu, Trung Quốc. Ảnh BI “Biển người” đổ về một bể bơi ở Daying, Trung Quốc trong những ngày hè oi bức. Ảnh BI Chú khỉ khoe các kĩ năng trong một buổi tập luyện ở một nông trại nuôi khỉ Trung Quốc. Ảnh BI Con tinh tinh tên Chacha trốn thoát khỏi một sở thú ở Nhật Bản. Nó đang đu trên dây điện để trốn. Đây là một trong những bức ảnh độc năm 2016. Ảnh BI Người dân London trồng cây ở đám đất ở hai chiếc quần jean treo ở lan can nhà. Ảnh BI Chú cầy nghịch quả bí ngô khắc hình trong dịp Halloween ở một sở thú Trung Quốc. Ảnh BI Lễ hội trọi châu ở Kaili, Trung Quốc. Ảnh BI Cả chủ nhân lẫn hai chú cún ngó xem một ma-nơ-canh đầu chó bên ngoài một cửa hàng thời trang ở Nice, Pháp. Ảnh BI Một bức ảnh hài hước khác ghi lại lúc Ông già Noel một mình chèo thuyền trên sông Limmat ở Zurich, Thụy Sỹ. Ảnh BI

Cặp đôi Thái Lan xuất hiện một cách ấn tượng ở đám cưới phá cách của họ tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng thuộc tỉnh Ratchaburi. Ảnh BI Ứng viên đại biểu Quốc hội quái đản nhất Ukraine mang biệt danh Darth Vader ngồi thu lu một góc ở thành phố Lviv trước khi xuất hiện trong chương trình truyền hình “Rogue One: A Star Wars Story”. Ảnh BI Các chiến binh dòng Shi’ite chụp ảnh “tự sướng” trong lúc đang chiến đấu với phiến quân IS gần Falluja, Iraq. Khoảnh khắc kỳ quặc này được các phóng viên chụp lại ngay trên chiến trường ác liệt. Ảnh BI Một người đàn ông liều lĩnh đi thăng bằng trên cuộn dây bắc ngang núi mờ mịt sương ở Thái Châu, Trung Quốc. Ảnh BI “Biển người” đổ về một bể bơi ở Daying, Trung Quốc trong những ngày hè oi bức. Ảnh BI Chú khỉ khoe các kĩ năng trong một buổi tập luyện ở một nông trại nuôi khỉ Trung Quốc. Ảnh BI Con tinh tinh tên Chacha trốn thoát khỏi một sở thú ở Nhật Bản. Nó đang đu trên dây điện để trốn. Đây là một trong những bức ảnh độc năm 2016. Ảnh BI Người dân London trồng cây ở đám đất ở hai chiếc quần jean treo ở lan can nhà. Ảnh BI Chú cầy nghịch quả bí ngô khắc hình trong dịp Halloween ở một sở thú Trung Quốc. Ảnh BI Lễ hội trọi châu ở Kaili, Trung Quốc. Ảnh BI Cả chủ nhân lẫn hai chú cún ngó xem một ma-nơ-canh đầu chó bên ngoài một cửa hàng thời trang ở Nice, Pháp. Ảnh BI Một bức ảnh hài hước khác ghi lại lúc Ông già Noel một mình chèo thuyền trên sông Limmat ở Zurich, Thụy Sỹ. Ảnh BI