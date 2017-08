10 tuyến đường sắt nguy hiểm nhất thế giới

1. Georgetown Loop, Colorado, Mỹ: Tuyến đường sắt Georgetown Loop được xây dựng để tới các mỏ bạc vào cuối thế kỷ 19. Với độ hẹp và đi qua những địa hình hiểm trở, tuyến đường sắt nguy hiểm nhất thế giới này không chỉ khiến người lái tàu mà hành khách đều căng thẳng khi đoàn tàu chậm chạm di chuyển qua đây. Ảnh: Wonder List. 2. Tuyến đường sắt ở Alaska, Mỹ: Tuyến đường sắt ngoạn mục này trông như đang "bám vào vách đá", nó được xây dựng vào năm 1898, thời điểm đỉnh cao của Klondike Gold Rush (khi hơn 100.000 người đi tìm vàng ở những nơi gần đây). Ngày nay, tuyến đường sắt nguy hiểm lại thu hút khách du lịch. Ảnh: Wonder List. 3. Nubes, Argentina: Mất 27 năm để hoàn thành tuyến đường sắt ở Bắc Trung Bộ của Argentina, khu vực gần biên giới Chile. Với những cung đường xoắn ốc, zíc zắc, cung đường sắt này xuyên qua 21 đường hầm và 13 cầu ngoạn mục. Ảnh: Wonder List. 4. Chennai - Rameswaram , Ấn Độ: Tuyến đường Chennai - Rameswaram, Ấn Độ được mở cửa vào năm 1914. Nó đi qua 2065m trên mặt nước biển, một trong những công trình chứng tỏ kỹ thuật vượt bậc của Ấn Độ. Ảnh: Wonder List. 5. Kuranda Scenic, Australia: Tuyến đường sắt này xuyên qua Vườn Quốc gia hẻm núi Barron từ năm 1800, hệ thống đường ray được xây dựng ngay gần thác nước. Hành khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của dòng thác này nhưng họ cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Ảnh: Wonder List. 6. Nariz del Diablo, Ecudor: Nariz del Diablo - hay còn gọi là tuyến đường ma quỷ bởi nó nằm trên dãy núi Andes, ở độ cao 2743 m so với mặt nước biển. Và có lẽ đây là một trong những tuyến đường sắt đáng sợ nhất thế giới. Ảnh: Wonder List. 7. Aso Minami Route, Nhật Bản: Tuyến đường xe lửa này chạy qua khu vực núi lửa hoạt động mạnh nhất của Nhật Bản. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, và điều đó khiến hành khách mỗi khi đi qua đây run sợ. Ảnh: Wonder List. 8. Tuyến đường tử thần ở Thái Lan: Tuyến đường sắt tử thần nằm ở tỉnh Kanchanburi, Thái Lan, đi qua các khu rừng dày đặc và những địa hình núi nguy hiểm. Tên của nó gắn liền với thực tế rằng đã có nhiều tù binh chết khi xây dựng tuyến đường này. Ảnh: Wonder List. 9. Xe lửa tre ở Campuchia: Những người Khmer Đỏ ở Campuchia đã sáng tạo riêng cho mình một tuyến đường và tự chế xe bằng tre để di chuyển quanh vùng Battambang. Những chiếc xe này được sử dụng với mục đích chính là du lịch. Ảnh: Wonder List. 10. Đường sắt Argo-Gede, Indonesia: Tuyến đường sắt Argo-Gede chạy từ Jakarta đến Bandung ở Indonesia. Đây là một tuyến đường cực kỳ cao và nguy hiểm chạy qua cây cầu Cikurutug. Ảnh: Wonder List.

