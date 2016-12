10 phong tục đón Giao thừa độc đáo trên thế giới

Vào đêm Giao thừa ở vùng Siberia thuộc Nga, người dân sẽ mang theo một cái cây và lặn xuống đáy hồ Baikal (nhiệt độ không khí khi đó có thể xuống mức -23 độ C) để... trồng cây. Được biết, hồ Baikal là hồ nước sâu nhất thế giới. Đây là một trong những phong tục độc đáo đón Giao thừa trên thế giới. Vào nửa đêm 31/12, người dân địa phương và du khách sẽ tập trung tại Quảng trường St.Mark ở thành phố Venice, Italy, để tham gia vào “lễ hội” hôn tập thể mừng Năm Mới. Người dân Romania tin rằng động vật có thể nói tiếng người. Do vậy, người dân nơi đây có một truyền thống kỳ lạ vào đêm Giao thừa: Họ tập trung xem có nghe được bất cứ “lời nói” nào phát ra từ các trang trại gia súc hay không. Nếu không nghe thấy gì thì may mắn sẽ mỉm cười với họ trong năm mới và ngược lại. Người dân ở vùng Hillbrow, thành phố Johannesburg của Nam Phi, chào đón năm mới bằng cách vứt đồ đạc qua cửa sổ vào đêm Giao thừa. Phong tục đón Năm Mới "chẳng giống ai" diễn ra tại một thị trấn nhỏ ở miền trung Chile. Vào đêm Giao thừa, những người dân địa phương sẽ tập trung tại nghĩa trang, thắp nến để chào đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cùng những người thân yêu và cả những người quá cố. Theo truyền thống, vào đêm Giao thừa ở Ireland, người dân sẽ dùng một ổ bánh mỳ đập vào cửa hoặc tường nhà. Vào lúc 10 giờ tối ngày 31/12, người dân Iceland có thói quen mở tivi để xem chương trình hài kịch Năm Mới có tên Áramótaskaupið. Đây là chương trình được phát sóng thường niên tại quốc gia này kể từ năm 1966. Vào dịp năm mới ở Estonia, người dân sẽ cố gắng ăn thật nhiều với hy vọng sẽ có sức khỏe dồi dào. Người dân Phần Lan dự đoán tương lai thông qua hình dạng miếng thiếc nóng chảy sau khi nó được ném vào cốc nước. Nếu miếng thiếc biến dạng thành hình trái tim hoặc chiếc nhẫn, bạn hãy chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm mới. Lễ hội thường niên Takanakuy diễn ra vào những ngày cuối cùng của tháng Mười Hai ở ngôi làng nhỏ Santo Tomas của Peru. Trong lễ hội này, sau khi cùng nhau uống rượu và nhảy múa, người dân trong làng San Tomas sẽ đấm thật mạnh vào mặt “đối thủ” sau cái ôm nhẹ. (Nguồn ảnh: The Richest)

