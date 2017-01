Trong số 10 điều gia đình Tổng thống Obama cố giấu có việc cô con gái lớn Malia Obama được cho là đã tham gia một bữa tiệc gây ồn ào đến mức cảnh sát phải đến giải tán. Bữa tiệc diễn ra tại đảo Martha’s Vineyard, bang Massachusetts. Sasha, con gái út của ông Obama, đã dành mùa hè để làm thêm tại một nhà hàng bán đồ ăn nhanh ở Martha’s Vineyard. Malia Obama thích chụp ảnh “tự sướng”. Cô gái 18 tuổi cũng thường đăng tải những bức hình selfie và video tự quay. Malia có niềm đam mê trở thành một nhà làm phim. Cô từng tham gia thực tập sản xuất bộ phim “Girls” của đài HBO. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama không phải được sinh ra trong một gia đình giàu có. Hồi còn đi học, thầy cô từng cho rằng bà Michelle Obama đã đặt ra mục tiêu và khát vọng quá cao. Nhưng Michelle không nản lòng. Bằng sự nỗ lực và tài năng, bà đã thực hiện được giấc mơ của mình. Sasha đã vắng mặt trong buổi phát biểu chia tay lần cuối trước khi rời Nhà Trắng của cha cô, Tổng thống Obama, tại Chicago tối ngày 10/1 (giờ địa phương). Lý do là bởi vì Sasha phải tham dự một kỳ thi tại trường ở thủ đô Washington vào buổi sáng ngày hôm sau. Gia đình Obama sẽ chuyển đến ngôi nhà mới ở thủ đô Washington sau khi rời Nhà Trắng. Được biết, ngôi nhà này ở khu Kalorama được gia đình ông Obama thuê ở trong 2 năm. Dinh thự thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Joe Lockhart - người từng là thư ký báo chí của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Hình ảnh về chiếc ô tô đầu tiên của ông Barack Obama. Bức ảnh do bà Michelle Obama chia sẻ. Các nhân viên mật vụ Mỹ đã dạy con gái lớn của Tổng thống Obama, Malia, cách lái xe. Được biết, Malia Obama đã tốt nghiệp trung học và sẽ nghỉ một năm trước khi tiếp tục việc học tại Trường Đại học Harvard. (Nguồn ảnh: The Richest)

