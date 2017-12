10 địa điểm du lịch rẻ giật mình trong năm 2018

1. Montenegro

Montenegro được coi là điểm đến thân thiện và rẻ nhất ở vùng Trung Âu. Giáp biển Adriatic, quốc gia này nổi tiếng với những dãy núi và nhà thờ nằm dọc bờ biển. Nhiều địa điểm cũng được lựa chọn làm bối cảnh cho 2 bộ phim nổi tiếng Trò Chơi Vương Quyền và Chiến tranh giữa các vì sao. 2. Tây Ban Nha

Theo trang CheapAir.com, các chuyến bay tới thành phố Madrid và Barcelona vào đầu năm 2018 có xu hướng rẻ hơn cùng kỳ năm trước. Giá thuê phòng khách sạn cũng tương đối rẻ trên khắp Tây Ban Nha. Ngoài ra, du khách có cơ hội thưởng thức ẩm thực hấp dẫn và phong cảnh đẹp ở đất nước này. 3. San Francisco, California, Mỹ

Thành phố San Francisco có nhiều không gian công cộng và địa điểm du lịch rẻ giật mình . Du khách có thể lựa chọn tới công viên Cổng vàng, phố Lombard và khu Chinatown. Khách sạn ở đây cũng có nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với những người có kinh phí eo hẹp. 4. Thái Lan

Năm 2018 có thể là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá đất nước Thái Lan. Với những món ăn ngon và rẻ, khách sạn đa dạng và giao thông thuận tiện, quốc gia Đông Nam Á này vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với du khách ba lô. Thái Lan cũng có nhiều phong cảnh đẹp, từ những bãi biển hoang sơ tới các hòn đảo hẻo lánh hay đô thị náo nhiệt. 5. Las Vegas, Nevada, Mỹ

Phần lớn các hãng hàng không đều có các chuyến bay giá rẻ tới thành phố Las Vegas, nên du khách có thể tiết kiệm khoản tiền đáng kể khi tới đây. Một số địa điểm du lịch hấp dẫn tại thành phố cũng hoàn toàn miễn phí đối với du khách. 6. Ấn Độ

Vẫn là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng rẻ nhất trên thế giới, Ấn Độ hấp dẫn du khách nhờ ẩm thực độc đáo, giá vé máy bay rẻ và nhiều khách sạn bình dân. Quốc gia này có nhiều điểm tham quan từ các bãi biển ở Goa, đến Taj Mahal, đường phố náo nhiệt ở Mumbai,… 7. Namibia

Quốc gia châu Phi này trở nên ổn định và an toàn từ khi giành được độc lập cách đây 30 năm. Do số lượng du khách vẫn tương đối thấp, nên Namibia thu hút du khách bằng cách giảm giá vé cho các tour khám phá thiên nhiên hoang dã, sa mạc và leo núi. 8. Washington, D.C, Mỹ

Thủ đô của Mỹ có nhiều địa điểm du lịch miễn phí như các đài kỷ niệm quốc gia, triểm lãm chân dung quốc gia, bảo tàng và vườn thú Smithsonian. Giao thông công cộng ở đây cũng rất thuận tiện và giá vé tương đối rẻ. Tới Washington vào mùa xuân, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng hoa anh đào nở tuyệt đẹp. 9. New Zealand

Theo CheapAir.com, tỷ giá thấp của tiền New Zealand khiến quốc gia này trở thành điểm du lịch lý tưởng đối với du khách ba lô. Phong cảnh thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, thích hợp với những người ưa khám phá và ngắm cảnh. 10. Nicaragua

Quốc gia Trung Mỹ trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn trong những năm gần đây nhờ các công trình kiến trúc thuộc địa tại thủ đô Granada, chính trị ổn định và các khu du lịch sinh thái. Thêm nữa, các chuyến bay tới Nicaragua cũng có giá tương đối hợp lý.

1. Montenegro

Montenegro được coi là điểm đến thân thiện và rẻ nhất ở vùng Trung Âu. Giáp biển Adriatic, quốc gia này nổi tiếng với những dãy núi và nhà thờ nằm dọc bờ biển. Nhiều địa điểm cũng được lựa chọn làm bối cảnh cho 2 bộ phim nổi tiếng Trò Chơi Vương Quyền và Chiến tranh giữa các vì sao. 2. Tây Ban Nha

Theo trang CheapAir.com, các chuyến bay tới thành phố Madrid và Barcelona vào đầu năm 2018 có xu hướng rẻ hơn cùng kỳ năm trước. Giá thuê phòng khách sạn cũng tương đối rẻ trên khắp Tây Ban Nha. Ngoài ra, du khách có cơ hội thưởng thức ẩm thực hấp dẫn và phong cảnh đẹp ở đất nước này. 3. San Francisco, California, Mỹ

Thành phố San Francisco có nhiều không gian công cộng và địa điểm du lịch rẻ giật mình . Du khách có thể lựa chọn tới công viên Cổng vàng, phố Lombard và khu Chinatown. Khách sạn ở đây cũng có nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với những người có kinh phí eo hẹp. 4. Thái Lan

Năm 2018 có thể là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá đất nước Thái Lan. Với những món ăn ngon và rẻ, khách sạn đa dạng và giao thông thuận tiện, quốc gia Đông Nam Á này vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với du khách ba lô. Thái Lan cũng có nhiều phong cảnh đẹp, từ những bãi biển hoang sơ tới các hòn đảo hẻo lánh hay đô thị náo nhiệt. 5. Las Vegas, Nevada, Mỹ

Phần lớn các hãng hàng không đều có các chuyến bay giá rẻ tới thành phố Las Vegas, nên du khách có thể tiết kiệm khoản tiền đáng kể khi tới đây. Một số địa điểm du lịch hấp dẫn tại thành phố cũng hoàn toàn miễn phí đối với du khách. 6. Ấn Độ

Vẫn là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng rẻ nhất trên thế giới , Ấn Độ hấp dẫn du khách nhờ ẩm thực độc đáo, giá vé máy bay rẻ và nhiều khách sạn bình dân. Quốc gia này có nhiều điểm tham quan từ các bãi biển ở Goa, đến Taj Mahal, đường phố náo nhiệt ở Mumbai,… 7. Namibia

Quốc gia châu Phi này trở nên ổn định và an toàn từ khi giành được độc lập cách đây 30 năm. Do số lượng du khách vẫn tương đối thấp, nên Namibia thu hút du khách bằng cách giảm giá vé cho các tour khám phá thiên nhiên hoang dã, sa mạc và leo núi. 8. Washington, D.C, Mỹ

Thủ đô của Mỹ có nhiều địa điểm du lịch miễn phí như các đài kỷ niệm quốc gia, triểm lãm chân dung quốc gia, bảo tàng và vườn thú Smithsonian. Giao thông công cộng ở đây cũng rất thuận tiện và giá vé tương đối rẻ. Tới Washington vào mùa xuân, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng hoa anh đào nở tuyệt đẹp. 9. New Zealand

Theo CheapAir.com, tỷ giá thấp của tiền New Zealand khiến quốc gia này trở thành điểm du lịch lý tưởng đối với du khách ba lô. Phong cảnh thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, thích hợp với những người ưa khám phá và ngắm cảnh. 10. Nicaragua

Quốc gia Trung Mỹ trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn trong những năm gần đây nhờ các công trình kiến trúc thuộc địa tại thủ đô Granada, chính trị ổn định và các khu du lịch sinh thái. Thêm nữa, các chuyến bay tới Nicaragua cũng có giá tương đối hợp lý.