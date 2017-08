10 địa điểm bí ẩn trên thế giới khiến bạn muốn ghé thăm

Động Melissani, Kefalonia, Hy Lạp: Người Hy Lạp cổ tin rằng động Melissani là nơi trú ngụ của nữ thần sông nước, có vẻ đẹp không thể tả bằng lời, chuyên lôi kéo những người đàn ông vào trong động và dìm chết họ. Địa điểm bí ẩn này vô cùng đẹp khi nó được chiếu sáng dưới ánh mặt trời. Lâu đài Alcazar of Segovia, Tây Ban Nha: Mọi người yêu thích lâu đài, đặc biệt vào mùa đông, khi lâu đài được phủ một lớp tuyết mỏng trông đẹp đến ma mị. Tòa lâu đài huyền ảo trông như một con tàu. Đảo Lord Howe, Australia: Đảo Lord Howe thực sự đẹp và quyến rũ, nơi khách có thể lặn chiêm ngưỡng các rạn san hô tuyệt mỹ. Chỉ những người cực kỳ may mắn (hoặc giàu có) mới có cơ hội đó, vì chỉ có 400 du khách được phép đến thăm đảo mỗi năm. Hồ Pingvallavatn, Iceland: Hồ Pingvallavatn được hình thành tại điểm nối của 2 tầng kiến tạo địa chất là một trong những hồ đẹp mộng mị mà Mẹ Thiên nhiên đã từng tạo ra - dành cho những thợ lặn có kinh nghiệm và may mắn khám phá. Núi đá Aescher, Thụy Sỹ: Một khách sạn rất phong cách ở bên cạnh một ngọn núi đá sừng sững và đối diện là triền núi đá sắc nhọn. Không TV, internet hoặc wi-fi, hãy gấp sách lại và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu bởi vì những con đường gần Aescher sẽ dẫn du khách tốt số đến những điểm tuyệt đẹp đáng kinh ngạc. Bagan, Myanmar: Bagan - thành phố cổ ẩn sâu trong rừng, có hơn 9.000 ngôi chùa, trong đó hơn 2.000 ngôi chùa vẫn còn nguyên vẹn - điểm đến cho các tín đồ đạo Phật và các fan du lịch hiếu kỳ phương Tây. Tu viện Taktsang Palphug, thung lũng Paro, Bhutan: Một ngôi chùa Phật giáo 300 năm tuổi nhìn xuống thung lũng Paro từ độ cao 1.000 mét, được xây dựng để bảo vệ cái động - nơi mà theo truyền thuyết, Guru Padmasambhava đã trải qua 3 năm, 3 tháng, 3 ngày và 3 giờ thiền định. Chichilianne, Rhone Alpes, Pháp: Nhìn lên ngọn Mont Aiguille cao 7.000 feet, lơ lửng trên thị trấn, chỉ có thể nói: do Thượng Đế tạo ra! Đường hầm tình yêu, Klevan, Ukraine: Hầu hết mọi người nghĩ rằng đây là một đường ray cũ bị bỏ hoang, nhưng thực sự nó vẫn thực hiện đầy đủ chức năng và tàu chở gỗ cho nhà máy sợi đi qua 3 lần một ngày. Du khách đến thăm nơi này vì tin rằng, nếu hai người yêu nhau vượt qua Đường hầm Tình yêu tay trong tay, mọi mong muốn của họ sẽ thành hiện thực. Nhà hàng Grotta Palazzese, Italy: Nhà hàng tuyệt vời với góc nhìn độc đáo, đẹp mê hồn này tọa lạc trong một hang động của bãi biển Polignano a Mare - dành cho những lữ khách may mắn được khám phá thị trấn miền núi nên thơ ở Đông Nam Italy này.

