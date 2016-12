10 bức ảnh xuất sắc trong cuộc thi “Hành trình khám phá“

Nhà sư Bangladesh đứng trên chiếc thuyền qua dòng sông Rangkong vào một buổi sáng sớm dày đặc sương. Đây là bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi “Hành trình khám phá” do nhiếp ảnh gia không chuyên Jewel Chakma thực hiện. Ảnh The Sun Ảnh du lịch xuất sắc về nhì trong cuộc thi thuộc về Rahul Saha (tới từ Santipur, Ấn Độ). Trong bức ảnh này, bốn người phụ nữ cần mẫn cào thóc phơi trên sân rộng lớn giữa trời nắng gay gắt. Ảnh The Sun Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Vytenis Malisaukas xuất sắc đoạt giải ba trong cuộc thi ảnh “Hành trình khám phá” với bức ảnh du lịch ấn tượng ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp khi đoàn tàu xả hơi nước khi nó băng băng vượt qua đoạn Glenfinnan Viaduct ở Scotland. Ảnh The Sun Bức ảnh “Người đàn ông lớn tuổi trên đảo Skye” đứng thứ 4 trong cuộc thi này. Ảnh The Sun “Thác nước của khói” là bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Brazil Bruno Graciano được đánh giá cao trong cuộc thi ảnh này. Ảnh The Sun Hiện tượng cực quang uốn lượn trên bầu trời thành phố Fairbanks cũng lọt top 10 tác phẩm ảnh xuất sắc. Ảnh The Sun Tác phẩm ghi lại chiếc lều bán đồ ăn đêm ở Seoul, Hàn Quốc của giáo viên Kaegan Saenz. Ảnh The Sun Đồi chè bạt ngàn ở Rancabali, Java, Indonesia. Ảnh The Sun Ngư dân bắt cá theo phương pháp truyền thống trên hồ Inle ở Myanmar. Ảnh The Sun Bé trai và chú ngựa bé ở Mông Cổ trong bức ảnh được đánh giá cao của John Quinn. Ảnh The Sun

