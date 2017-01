Vụ chủ cửa hàng bị bắn chết ở Sài Gòn: Nhận diện sát thủ

Hiện trường vụ nổ súng làm chủ cửa hàng đặc sản Sóc Trăng tử vong.

Liên quan đến vụ, khiến ông Mai Chí Thiện (45 tuổi, quê thành phố Cần Thơ) tử vong, xảy ra chiều ngày 8/1, tại số 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11 (nơi vợ chồng ông Thiện thuê bán đặc sản Sóc Trăng), Công an TP HCM nhận định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng và Bộ Công an cũng đã cử các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc hỗ trợ Công an TP HCM để phá án.