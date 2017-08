Vì sao Bộ GD&ĐT dừng cuộc thi giải Toán, Tiếng anh qua mạng?

Nhiều cuộc thi khiến vô tình tạo áp lực cho học sinh (ảnh:Tiền Phong)

Theo ông Thành, qua tổ chức rà soát trên quy mô cả nước, số lượng cácdành cho học sinh hiện còn nhiều và chồng chéo.Một số cuộc thi chủ yếu tập trung việc kiểm tra kiến thức lý thuyết đã học trong trường, còn hạn chế trong việc tạo cơ hội để các em rèn luyện, trải nghiệm. Cũng có những cuộc thi không thiết thực, không nhận được sự đồng tình của xã hội, làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.Vì vậy, Bộ GD&ĐT chủ trương tinh giảm các cuộc thi để đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Do đó, trong năm học 2017-2018, Bộ sẽ tạm dừng tổ chức các cuộc thi giải Toán, Tiếng Anh qua mạng để tiếp tục rà soát kỹ lưỡng.Cuối tháng 5/2017, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn tới các sở GD&ĐT và trường phổ thông trực thuộc Bộ yêu cầu tinh giảm cuộc thi dành cho giáo viên vàTrong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở chỉ tổ chức một số cuộc thi gắn liền hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.“Sau khi rà soát lại, hiện nay, số lượng cuộc thi mà các địa phương đề xuất tiếp tục duy trì chỉ còn khoảng 50% so với trước đây. Cuộc thi phải đáp ứng yêu cầu tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, ưu tiên tổ chức hình thức thi trực tuyến”, ông Nguyễn Xuân Thành cho hay.Bộ GD&ĐT cũng đã nêu rõ: "Không sử dụng kết quả của các cuộc thi do sở GD&ĐT chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do sở GD&ĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế để đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017-2018, tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp học từ năm học 2018 - 2019".Như vậy, học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học mới được tuyển thẳng vào các trường THPT.Điều đó có nghĩa là học sinh đoạt giải tại các cuộc thi do địa phương tổ chức và các cuộc thi ở ngoài nước mà địa phương đưa đi tham dự không phải là đoạt giải cấp quốc gia.Với tuyển sinh THCS, nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các sở GD&ĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục này căn cứ quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình cấp có thẩm quyền ở địa phương xem xét quyết định.