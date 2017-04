Triệt phá cứ điểm ma túy “khủng” của người đẹp Cẩm Tú

Đang là sinh viên cao đẳng, Tú bỏ học về quê kinh doanh rồi dần hình thành đường dây ma túy lớn nhất trên địa bàn. Vượt qua nhiều khó khăn, lực lượng công an mới triệt phá được đường dây ma túy này.



Những bất thường của “hot girl”

Chúng tôi đến căn nhà số 18 Nguyễn Hoàng (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) do bà Phan Thị Vinh (47 tuổi) làm chủ. Đây là tụ điểm ma túy mà Hồ Thị Cẩm Tú (26 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) dùng để tàng trữ, buôn bán ma túy, vừa bị lực lượng Công an huyện Triệu Phong triệt phá.

Căn nhà kiên cố, có hàng rào bê tông, có dây thép gai. Người bên ngoài rất khó vào trong nếu không được gia chủ đồng ý.

Trước đó, vào đầu năm 2016, nguồn tin từ quần chúng và qua công tác nghiệp vụ trinh sát địa bàn, Công an huyện Triệu Phong nhận thấy có hoạt động mua bán ma túy, trong đó có nhiều người nghiện nằm trong hồ sơ quản lý của đơn vị.

Hồ Thị Cẩm Tú cầm đầu đường dây ma túy.

Những người này có quan hệ với Hồ Thị Cẩm Tú. Tú có rất nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên qua lại giữa nhà chồng tại TP Đông Hà và nhà mẹ đẻ tại huyện Triệu Phong.

Tú vốn là sinh viên một trường cao đẳng tại TP Đà Nẵng. Học được một năm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly thân nên Tú túng thiếu và chán nản rồi bỏ về quê, làm nhân viên một quán nhậu tại TP Đông Hà. Nơi đây hội tụ các “hot girl” thu nhập kha khá và thường tổ chức tụ tập, ăn chơi, được nhiều đàn ông “chăm sóc” tận tình, chu đáo.

Còn trẻ lại xinh đẹp lại có duyên, Tú được nhiều người mến mộ, trong đó có thanh niên tên Minh (tên nhân vật đã được thay đổi). Hai người tình cảm ngày càng sâu đậm.

Minh làm nghề cắt tóc, nghiện ma túy và dần dần Tú cũng đi theo “nàng tiên nâu”. Hai người làm đám cưới và sinh được bé gái dễ thương. Do tiêu xài hoang phí nên Tú gặp khó khăn về kinh tế. Dần dần, Tú tìm cách mua ma túy về để dùng và bán lại kiếm lời.

Theo điều tra của công an, cứ một vài ngày, bà trùm ma túy trở về nhà mẹ đẻ và tiếp xúc với một số người rồi trở đi rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, cô có nhiều biểu hiện bất thường như có nhiều tài sản, thường xuyên về nhà mẹ đẻ gặp người nghiện trên địa bàn.

Mọi động tĩnh của các nghi phạm đều được các trinh sát theo dõi sát sao. Đặc biệt, nhiều trinh sát được lệnh bám sát. Có những đêm khuya trời mưa, Tú chạy xe máy một mình ra TP Đông Hà nghi lấy hàng. Tuy nhiên vất vả bám theo thì được biết Tú đi để gặp chồng. Chồng nghiện ma túy, phá phách, bỏ bê vợ con nhưng cô rất thương.

Có nhiều hôm, các trinh sát phải túc trực, canh chừng khi cô tụ tập bạn bè ở quán bar, phòng trà, quán nhậu để sử dụng ma túy hay theo dõi người nghiện lấy ma túy của Tú rồi đem đi sử dụng, bán cho người khác. Có những thời điểm cô án binh bất động do lực lượng công an tại Quảng Trị bắt nhiều vụ án ma túy do các “hot girl” cầm đầu như tại TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị.