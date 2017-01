Thời tiết hôm nay 14/1: Thời tiết đang dần đẹp lên

Theo dự báo của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Các tỉnh Bắc bộ trời tiếp tục rét, thời tiết hôm nay ở miền Bắc có nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-20 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 20, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có mưa nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Dù mưa đã không còn nhưng nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ vẫn còn thấp do chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh tràn về.

Thời tiết Hà Nội hôm nay (14/1) tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, trong đó, nhiệt độ cao nhất về ban ngày ở mức 18-20 độ C. Độ ẩm từ 60% đến 95%, chiều và tối có thể có mưa nhẹ. Sang đến ngày 15/1 nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 15-21 độ C, không mưa.

Ngày hôm nay Hà Nội sẽ có nắng sau gần một tuần mưa âm u.