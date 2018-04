Rước trộm về... chung cư

Sáng 31/3, Trực ban Hình sự CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo xảy ra mất trộm xe máy tại Khu Chung cư (KCC) Phong Bắc (thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông). Bị hại là anh Phạm Văn Nam Sang (1994, trú phòng 601, KCC 1B) trình báo, đêm 30/3, trước khi đi ngủ, anh để xe máy Sirius BKS 43G1-196.25 tại lối ra vào KCC 1B. Tầm 7h ngày 31/3, khi xuống lấy xe để đi làm thì nó đã “không cánh mà bay”.

Nhận tin báo, BCH CAP Hòa Thọ Đông tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại và truy xét thủ phạm gây án. Qua công tác phát động quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm và nhất là kiểm tra toàn bộ hệ thống camera an ninh lắp đặt tại vị trí xe bị mất, CAP Hòa Thọ Đông phát hiện, 1h 37 phút cùng ngày, có 2 thanh niên đi xe máy vào KCC.

Sau đó một đối tượng đến sử dụng đoản phá khóa bẻ khóa xe máy anh Sang để lấy cắp. Từ hình ảnh nghi can do camera ghi được, CAP Hòa Thọ Đông tiến hành nhận diện và xác định, một nghi can có nhiều đặc điểm giống với Lưu Minh Tuấn (2001, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và người còn lại khá giống Bùi Quang Dũng (2003, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang).

Lưu Minh Tuấn.

Đi sâu tìm hiểu, CAP Hòa Thọ Đông xác định, Tuấn có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly dị, Tuấn cùng chị gái được bố trí 1 phòng tại KCC Phong Bắc. Tuy có chỗ ở nhưng Tuấn ít khi về đây lưu trú, thường lang thang cùng chúng bạn xấu. Còn Dũng là đối tượng xấu, tuổi đời còn nhỏ nhưng đã từng gây ra 30 vụ trộm cắp trên địa bàn Q. Hải Châu. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh, đến chiều 31/3, CAP Hòa Thọ Đông phát hiện, triệu tập Tuấn làm việc khi đối tượng này đang ngồi chơi tại quán Internet Đô Đô ở thôn Đông Hòa (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang). Cùng với Tuấn, CAP Hòa Thọ Đông còn phát hiện, bắt giữ Bùi Quang Dũng và thu hồi tang vật vụ trộm là xe máy BKS 43G1-196.25 trước nhà số 3-Tố Hữu, TP Đà Nẵng.

Tại CAP Hòa Thọ Đông, qua đấu tranh, Tuấn và Dũng thừa nhận hành vi trộm xe máy của anh Sang. Cụ thể, trong quá trình thường xuyên ra vào KCC Phong Bắc, Tuấn phát hiện có một số xe máy của người dân đi làm về đêm không đưa vào phòng, để ở hành lang.

Từ đây, Tuấn và Dũng bàn bạc kế hoạch trộm cắp bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Rạng sáng 31-3, Tuấn và Dũng đi xe máy đến KCC Phong Bắc, sử dụng đoản phá khóa chuẩn bị từ trước để phá khóa, lấy trộm xe của anh Sang, sau đó mang đến tiệm Internet trên đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) giấu, chờ cơ hội đưa đi tiêu thụ. Khi sự việc bị phát hiện, Tuấn và Dũng nhanh chóng bị CAP Hòa Thọ Đông tạm giữ, thu hồi tang vật, chuyển CAQ Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh làm rõ theo thẩm quyền.

Qua đấu tranh, ngoài vụ trộm xe máy của anh Sang, cả hai còn thừa nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe máy khác tại địa bàn các Q. Cẩm Lệ và Q. Hải Châu bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Thủ đoạn của cả hai là trà trộn vào các KCC và nơi để xe máy không ai trông coi tìm mục tiêu.

Khi phát hiện “con mồi”, chủ yếu là xe máy loại Wave, Sirius, Dream, một tên đứng ngoài cảnh giới để đồng bọn đến sử dụng đồ nghề phá khóa lấy trộm xe mang đến các tiệm kinh doanh Internet, nhà xe bệnh viện để gửi, chờ cơ hội thuận lợi tiêu thụ. Mỗi xe trộm được, cả hai bán với giá 2,5 triệu đồng. Nhiều xe không tiêu thụ được ở Đà Nẵng, Dũng và Tuấn đưa về các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam tiêu thụ.

Trên cơ sở kết quả thu thập được, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Lưu Minh Tuấn để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng Bùi Quang Dũng trong thời điểm gây án đang ở độ tuổi vị thành niên nên chỉ bị áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã phường. Từ việc sử dụng camera an ninh để truy bắt nhanh 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy, CAQ Cẩm Lệ khuyến khích người dân nên lắp đặt camera an ninh để góp phần hạn chế hoạt động của tội phạm, bảo vệ tài sản cho gia đình mình. Thêm nữa, đây cũng là bài học cảnh báo sâu sắc đối với người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài sản.