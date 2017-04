Rủ nữ sinh lớp 9 đi đám cưới rồi xâm hại

Ngày 5/4, ông Quách Công Tám, Trưởng Công an xã Thành Thọ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố bị can Vũ Văn Kiên (SN 1996, người địa phương) về tội “Giao cấu với trẻ em”.



Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 25.11.2016, ông T.T.N. (chú của A., ở xã Thành Thọ) tỉnh giấc tỉnh giấc kiểm tra cháu là V.N.A. (14 tuổi, đang là học sinh lớp 9) thì không thấy cháu đâu.

Sau khi tìm kiếm không thấy cháu, ông N. đã báo cáo sự việc lên Công an xã Thành Thọ. Qua kiểm tra điện thoại của cháu A., công an phát hiện tin nhắn lạ với nội dung: “Anh xuống đón em”. Lần theo số máy, công an đã xác minh được đó là Vũ Văn Kiên.

Tuy nhiên, công an tìm đến nhà thì không thấy Kiên đâu, công an đã gọi điện thoại nhiều lần thuyết phục thì khoảng 3h sáng ngày 26.11, Kiên đưa cháu A. về nhà.

Trở về nhà, A. đã kể lại toàn bộ sự việc mình bị Kiên chở lên đồi giở trò đồi bại cho gia đình biết.

Theo lời A., nữ sinh này quen Kiên được hơn 1 năm, giữa hai người không có quan hệ yêu đương mà chỉ là bạn bè. Tối 25.11.2016, A. nhận lời cùng Kiên đi đám cưới người cùng xã. Sau đó, Kiên chở cháu A. ra ngôi nhà hoang ở xã Thành Thọ giở trò đồi bại.