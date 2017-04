Quảng Ngãi: Lạnh người với những ổ bom bi trên núi Khỉ

Theo người dân nơi này, trong chiến tranh, núi Khỉ (thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) là chiến trường khá ác liệt. Chính vì vậy sau khi đất nước hoà bình, khu vực này vẫn còn vô số bom, mìn to nhỏ còn sót lại; trong đó nhiều nhất là loại bom bi.

Trên diện tích hơn 30ha của núi này, bom nằm lẫn trong lá cây mục ven đường, "phơi nắng" trên mỏm đá... theo đó trong quá trình lên đây khai phá để lấy đất sản xuất, khai thác đá xây dựng... người dân đã nhặt và chất lại thành đống, với số lượng từ 5-20 quả/đống. Đó là chưa kể vô số quả bom còn lại vẫn còn nằm lẩn khuất ở dưới đất, lùm cây... mà người dân chưa phát hiện.

Người dân đang tìm, nhặt bom trong bụi để đưa về nơi tập kết trước khi khai phá lấy đất sản xuất Qua quan sát, hầu hết bom đều rỉ sét trơ cả ngòi nổ và sẵn sàng nổ khi gặp lửa hoặc vật cứng tác động. Ông Bùi Tấn Thước, người dân trong thôn, cho biết "Vẫn biết lên đây khai phá lấy đất sản xuất là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng khu vực này rất gần khu dân cư, thuận tiện đi lại... Vì cuộc sống mưu sinh nên đành liều. Theo đó để tự bảo vệ mình, số người dân lên đây sản xuất, khai thác đá luôn nhắc nhau cẩn trọng mà thôi". Một trong những điểm mà người dân tập kết bom bi tại núi Khỉ. Ảnh Công Xuân.

Và theo người dân thôn Thọ An, tính từ sau khi giải phóng đến nay, đã có ít nhất 30 người bị thiệt mạng do bom khi lên đây khai phá lấy đất, khai thác đá. Đặc biệt có vụ tai nạn do bom bi làm chết đến 7 người.

Đại diện chính quyền xã Tịnh Sơn, cho biết: "Dù địa phương đã đưa ra nhiều biện pháp để cảnh báo, cấm. Và bản thân người dân trong vùng cũng đã thấy được nguy hiểm, thế nhưng do núi Khỉ nằm ở vị trí thuận lợi như vậy, nên nhiều người vẫn bất chấp lên đây khai phá để lấy đất sản xuất. Trong khi đó chính quyền cũng không thể nào canh giữ suốt, để ngăn cản và xử lý được".