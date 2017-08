Phó Thủ tướng ký công điện triển khai ứng phó bão số 6

Thông tin mới nhất về công tác ứng phó với diễn biến cơn bão số 6, ngày 23/8, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Công điện số 1262/CĐ-TTg yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai ứng phó bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6.



Công điện số 1262/CĐ-TTg gửi đến UBND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình; Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Công an.

Theo nội dung công điện, bão số 6 (tên quốc tế là HATO) là cơn bão rất mạnh, đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tuy nhiên, dự báo bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10 trên Vịnh Bắc Bộ, gió cấp 6, giật cấp 8 trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Đường đi của bão số 6. Ảnh: NCHMF

Hoàn lưu bão có thể gây mưa vừa, mưa to tại Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thiệt hại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6, tập trung vào các nhiệm vụ như kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét… Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, lũ.

Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, hoạt động thủy sản, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hầm lò, khu vực khai thác khoáng sản, hồ đập thủy điện và hệ thống điện; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố; chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông vận tải thủy…

>>> Mời độc giả xem video Bão Hato (cơn bão số 6) đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Nguồn VNEWS - Truyền hình Thông tấn:

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương tổ chức sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, tổ chức dự báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, mưa lũ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng tần suất, thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn biến bão, lũ, dự báo, chỉ đạo ứng phó với bão, lũ để các cơ quan và người dân biết, chủ động ứng phó, tránh tư tưởng chủ quan.

Các bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các địa phương sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão theo quy định.