Phẫn nộ chuyện mẹ chồng 80 tuổi nghi bị con dâu ngược đãi

Phát hiện cụ B. bị con dâu đánh đập, nhốt vào nhà kho, người dân xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc.

Những ngày qua, người dân tại thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bức xúc tố cáo tới cơ quan chức năng về việc chị Bùi Thị H. (47 tuổi), quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngược đãi mẹ chồng là bà N.T.B. (80 tuổi), trú tại thôn Vĩnh Hoà, xã Đức Vịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang sống tại địa phương.

Theo phản ánh, vào ngày 26/4, người dân thôn Đồng Bưng phát hiện cụ B. bị con dâu ngược đãi và nhốt vào kho. Thấy vậy một số người dân đã mang sữa, bánh đưa qua khe cửa cho bà cụ và báo với cơ quan chức năng.

Người dân phẫn nộ vì cụ B. bị con dâu ngược đãi.

“Cụ B. từ quê ra ở với vợ chồng con trai hơn 2 tháng rồi, nhưng nhiều lần bị con dâu đánh đập và nhốt vào kho. Còn chồng chị H. thương mẹ nhưng không làm được gì. Người dân thấy thương cụ nên mang bánh, sữa đưa qua khe cửa cho cụ ăn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp, nhưng đợt này chị H. hành hung cụ mạnh quá nên mọi người đã báo cho cơ quan công an giải quyết”, chị Bùi Thị Lụa (SN 1994), trú tại xóm Đồng Bưng bức xúc nói.



Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Nhuận Trạch đã có mặt tại địa phương để xử lý vụ việc. Tuy nhiên phát hiện sự việc xảy ra nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền, công an xã đã báo cáo Công an huyện Lương Sơn điều tra, làm rõ.

Sau khi lấy lời khai của những người liên quan, cơ quan chức năng đã yêu cầu vợ chồng chị Bùi Thị H. viết bản cam kết không được tái phạm, gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

Được biết, vợ chồng anh Tống Nguyên T. và chị Bùi Thị H. đều quê gốc ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ra Hòa Bình thuê đất, lập nghiệp khoảng gần 20 năm qua. Còn cụ B. sinh được 4 người con, anh T. là con trai duy nhất trong gia đình. Chồng mất sớm, các con đi làm ăn xa, cụ ở vậy 1 mình. Thời gian gần đây sức khỏe già yếu, anh T. thương mẹ nên đã đưa cụ B. ra sống cùng vợ con.

Những tưởng cụ B. ra với vợ chồng anh T. sẽ được sum vầy bên con cháu, an dưỡng tuổi già. Nhưng theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, thời gian qua, cụ B. nhiều lần bị con dâu ngược đãi. Dù rất thương mẹ nhưng anh T. không dám lên tiếng, cho đến khi người dân phát hiện sự việc báo lên cơ quan chức năng xử lý.



Chính quyền và nhân dân thôn Đồng Bưng yêu cầu trục xuất gia đình chị H.

Bà Nguyễn Thị Lạng, Chi hội trưởng hội Người cao tuổi thôn Đồng Bưng cho biết, sau nhiều lần phát hiện cụ B. bị chị Bùi Thị H. ngược đãi, người dân địa phương rất phẫn nộ.



Chiều 27/4 chính quyền thôn, các chi hội đã tổ chức cuộc họp “quân dân chính” để lấy ý kiến đề xuất tới các cơ quan cấp trên về việc trục xuất gia đình anh Tống Nguyên T. và chị Bùi Thị H. ra khỏi địa phương. Cán bộ địa phương cũng đã yêu cầu gia đình chị H. đến dự cuộc họp nhưng cả 2 vợ chồng đều vắng mặt.

"Đây là thôn văn hóa, mọi người không muốn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của cả thôn, nên 100% người tham gia cuộc họp đã đồng ý làm đơn đề nghị trục xuất gia đình chị H.”, bà Lạng cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bạch Công Thế, Trưởng Công an xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc chị Bùi Thị H. ngược đãi mẹ chồng, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan Công an huyện Lương Sơn để giải quyết vụ việc. Hiện nay, chúng tôi đã yêu cầu vợ chồng anh T. và chị H. viết bản cam kết không được tái phạm và làm ảnh hưởng đến trật tự địa phương”.