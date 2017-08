Phá sới gà "khủng" dưới chân núi Hồng Lĩnh

Ngày 19/8, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), cho biết đã triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đá gà rất dưới chân núi Hồng Lĩnh.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện tại căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Đức Quang (42 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (39 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) thường có rất nhiều đối tượng tụ tập về đây tổ chức cá cược bằng hình thức đá gà.





60 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà bị bắt tại chỗ.

Nắm bắt kỹ quy luật hoạt động, lúc 11 giờ trưa 18/8, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Hà Tĩnh triển khai lực lượng, chia ra làm nhiều mũi trinh sát, vượt qua những hàng rào thép gai ập vào căn nhà này. Tại đây, nhiều đối tượng thấy công an xuất hiện liền leo lên mái nhà bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị bắt lại.



Tang vật vụ án.

Gà chọi bị thu giữ tại sới gà “khủng”.

Tại hiện trường, 60 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tang vật thu được gồm: hơn 300 triệu đồng, 5 xe ôtô, 12 xe máy, 73 điện thoại di động, 10 con gà chọi và nhiều tang vật liên quan. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh để điều tra làm rõ.