PBT Tỉnh ủy Đồng Nai bị tố “chống lưng” cho công ty chồng

Ngày 9/6, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết ngày 8/6, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH Cường Hưng (trụ sở TP Biên Hòa, Đồng Nai). Đây là công ty của chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.



Một dự án của Công ty Cường Hưng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Việc công bố thanh tra công ty này được thực hiện khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc xác minh các nội dung của cổ đông Liên minh hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) tố cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh đứng sau “chống lưng” cho chồng là giám đốc Công ty TNHH Cường Hưng.

Trong đơn tố cáo, công ty Donacoop nêu rõ giám đốc Công ty TNHH Cường Hưng hợp đồng hợp tác đầu tư dự án gần 92ha dự án tại TP Biên Hòa nhưng chiếm dụng để phân lô, bán nền và không trả tiền, lãi vay gần 500 tỉ đồng kéo dài trong nhiều năm....

Công ty Donacoop còn tố cáo bà Thanh kê khai tài sản không minh bạch, nhiều điểm khuất tất xong một số dự án, công trình xây dựng ở tỉnh Đồng Nai như quy hoạch 600ha đất tại xã Phước Tân, Tam Phước để đầu tư khai thác đất phục vụ Miền Đông Nam bộ, đầu tư xây dựng tuyến đường chuyên dụng mỏ đá khu vực Phước Tân....

Thanh tra kéo dài 30 ngày nhằm làm rõ các hoạt động kinh doanh của Công ty Cường Hưng. Sau khi có kết quả của đoàn thanh tra, UBKT Trung ương sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan.

Trước đó, cuối tháng 4/2017, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã nhận được đơn tố cáo của công ty Donacoop, bà Lữ Thị Thanh Xuân và bà Nguyễn Thị Diễm Kiều tố cáo chồng bà Thanh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển đơn tới Công an tỉnh Đồng Nai giải quyết theo thẩm quyền. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra theo nội dung đơn tố cáo.

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Mỹ Thanh, cho biết, đơn tố cáo lạm quyền ưu ái gì cho công ty của gia đình thì cứ để cấp thẩm quyền xác minh làm rõ./.