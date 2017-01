Nữ quái “học nghề” cướp gây mê từ trên truyền hình

Nghi can Trần Thị Hồng tại CQĐT

Ngày 14/1, trao đổi với PVlãnh đạo Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam Trần Thị Hồng (36 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) để điều tra hành vi