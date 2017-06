Những thông tin nóng hầm hập dư luận tuần qua (12-18/6)

Liên quan đến vụ nữ công nhân môi trường bị hành hung gây xôn xao dư luận, thông tin ban đầu cho hay, tối 15/6, khi chị Trần Thị Thanh (sinh năm 1985) đang đi thu gom rác qua khu vực số nhà 24 phố Hàng Muối (thuộc phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), thấy một phụ nữ để rác bừa bãi nên chị có nhắc nhở người phụ nữ này để rác đúng nơi quy định. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã buông lời xúc phạm, sau đó còn kéo theo một người đàn ông tới đánh, tát vào mặt chị Thanh đến ngất xỉu, phải đi cấp cứu. Trao đổi với các ngành chức năng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc nhân viên vệ sinh môi trường của TP đang làm nhiệm vụ bị đối tượng hành hung là hành vi rất đáng lên án. Đồng thời cho biết, UBND TP đã giao cho CATP Hà Nội điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trong vụ việc này theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: Tiền Phong. Tuần qua, thông tin nóng liên quan đến vụ án mẹ giết con hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nội đã gây rúng động dư luận. Như báo chí đã đưa tin: Khoảng 5h sáng 12/6, ông Vũ Đình Lăng (xóm Chùa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) tỉnh dậy thì phát hiện cháu nội tử vong trong chậu nước cạnh gầm cầu thang gia đình, người có nhiều vết bầm tím. Trên cầu thang của ngôi nhà, mỗi bậc có ghi một từ thể hiện nội dung: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng". Ảnh: Tiền Phong. Qua quá trình điều tra, nghi phạm sau đó được xác định chính là Phan Thị Trinh (SN 1997, con dâu của ông Lăng). Ảnh: Tiền Phong. Ngày 15/6/2017, một số trang báo điện tử đăng tải video clip với tiêu đề “Cận cảnh cò dắt khách, nhận tiền boa ở chốn vô luật pháp giữa Thủ đô” phản ánh tại khu vực đường Khuất Duy Tiến gần chung cư Thăng Long Numberone và đường Nguyễn Xiển gần ngã tư Nguyễn Trãi, hàng ngày có nhiều xe ô tô chở khách chạy theo kiểu “rùa bò”, vô tư dừng bắt khách ngay trước mặt lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ video. Trước thông tin này, Uỷ ban ATGT vừa đề nghi các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng nhiều xe khách chạy "rùa bò" bắt khách trên đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Ảnh minh họa. Nguồn: Tuổi Trẻ. Một thông tin được dư luận quan tâm tuần qua có liên quan đến vụ việc người dân Bình Định bức xúc tố cáo tàu vỏ thép đóng mới bị gỉ, hỏng hóc phải “đắp chiếu” nằm bờ gây xôn xao dư luận tuần qua, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết hiện có đến 18 trong 47 tàu vỏ thép vừa đóng mới của ngư dân tỉnh này bị hỏng nặng. Ảnh: Zing. Trước bức xúc của ngư dân Bình Định, thiếu tướng Nguyễn Văn Dự, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an) trực tiếp vào Bình Định điều tra vụ việc tàu thép do Công ty TNHH MTV Nam Triệu đóng mới bàn giao đã gặp sự cố nằm bờ. Ảnh: Zing. Ngày 15/6, thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu (PC67) Công an TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 15/6, ngoài việc thông báo theo quy định, vào thứ 4 hàng tuần, Phòng CSGT sẽ công khai thông báo các phương tiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera trên trang Facebook của đơn vị. Ảnh: CSGT. Theo thiếu tá Hải, việc thông báo trên sẽ cung cấp thông tin kịp thời đến người dân. Với các phương tiện biển kiểm soát tỉnh ngoài có thể liên hệ qua số điện thoại 0694260215 từ 8h đến 10h và 14h đến 16h trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ theo quy định để trao đổi, hướng dẫn cụ thể. Liên quan đến thông tin một Phó giám đốc Bệnh viện có clip "nóng" với nữ điều dưỡng gây bức xúc dư luận, ngày 14/6, Huyện ủy Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết Thường vụ Huyện ủy đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Trần Văn Minh, Phó giám đốc bệnh viện Thường Xuân. Sau khi bị cách chức Phó giám đốc và các chức vụ trong Đảng, ông Minh vẫn là Đảng viên và là nhân viên của bệnh viện. Ảnh: BV Đa khoa Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Một tin nóng được dư luận tuần qua chú ý đó là chiều 13/6, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) vừa qua. Ảnh Nhà văn hóa thôn Hoành, nơi người dân giam giữ CSCĐ Hà Nội trước đó.

