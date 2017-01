Người Hà Nội chen nhau nghẹt thở ở chợ hoa ngày 29 Tết

Bắt đầu từ khoảng 9h đến 11h ngày 26/1 (tức 29 tháng Chạp), hàng trăm lượt người dân Hà Nội ùn ùn kéo nhau đến chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) để kịp mua hoa đào, hoa ly… mang về nhà đón Tết Đinh Dậu 2017. Lượng người đổ dồn về chợ hoa Quảng An càng về trưa càng trở nên đông đúc, không khí trở nên nghẹt thở. Những cây, cành hoa đào Nhật Tân và đào rừng ở Sơn La, Hòa Bình... được bày bán tại chợ hoa Quảng An nở rực rỡ ngày 29 Tết. Người dân tập trung mua sắm các loại hoa chơi Tết rất đông, tuyến đường nhỏ hẹp dưới chân đê đường Âu Cơ bị ùn ứ, xe máy phải “bò” chậm chạp. Mặc dù, đã 29 Tết nhưng số lượng hoa được bán ở chợ hoa Quảng An vẫn không giảm, người Hà Nội có thể thoải mái chọn mua. Bên cạnh hoa đào, thì hoa ly trắng, hoa ly đỏ cũng được người dân tìm mua tấp nập ở chợ hoa Quảng An vào ngày 29 Tết. Cảnh tượng hàng trăm người dân chen chúc nhau mua hoa ở chợ Quảng An đến nghẹt thở. Trong khi đó, các ngõ nhỏ từ đường Âu Cơ dẫn xuống chợ hoa Quảng An liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc, ô tô xe máy chen chúc nhau di chuyển. Xe máy di chuyển dưới đường chân đê đường Âu Cơ thường xuyên bị mắc kẹt, đường đi không còn một khoảng trống. Trên đường Âu cơ và dưới chân đê đều bị ùn tắc. Người đi bộ len lỏi qua dòng phương tiện để tìm lối đi. Khu vực vòng xuyến đường Âu Cơ – Xuân Diệu cũng thường xuyên ùn tắc, giao thông hỗn loạn do các phương tiện tập trung nhau đông đúc đi xuống chợ hoa Quảng An.

