Mại dâm “hoành hành” những ngày đầu năm

Môi giới bán dâm tiền triệu, hưởng hoa hồng 30%

Ngày 1/1/2017, Công an TP Vinh (Nghệ An) ra quyết định khởi tố Lê Thị Ngọc Hiền (SN 1975, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về tội "Môi giới mại dâm".

Trước đó qua nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện 1 đối tượng thường đưa gái mại dâm đến khách sạn trên địa bàn TP Vinh bán cho khách với giá từ 1-1,5 triệu đồng mỗi lần mua dâm.

Quá trình điều tra, các trinh sát xác định đối tượng là Lê Thị Ngọc Hiền. Hiền có vẻ ngoài ưa nhìn và tài ăn nói nên thường lân la các tụ điểm ăn chơi và lên mạng xã hội làm quen với các cô gái có nhan sắc để thiết lập đường dây bán dâm.

Hai cô gái bán dâm qua mạng bị bắt quả tang.

"Má mì" chủ động tiếp cận các quý ông có nhu cầu để môi giới với những cô gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu, Hiền đứng ra sắp xếp địa điểm cuộc mua bán dâm, thường là nhà nghỉ, khách sạn tại Nghệ An.

Khi khách đồng ý, "má mì" này liền đứng ra bố trí khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức môi giới bán dâm. Mỗi lần giao dịch thành công Hiền thu tiền môi giới 30%.

Sau nhiều ngày lập chuyên án, bí mật theo dõi, cuối tháng 12/2016, lực lượng công an đã ập vào một khách sạn ở TP Vinh, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm . Qua khai thác nhanh, 2 cô gái thừa nhận được "má mì" Hiền điều tới phục vụ khách.

Cùng thời gian trên, lực lượng công an đã bắt giữ Hiền khi đang thuê phòng nghỉ tại khách sạn gần đó, thu giữ 7 bao cao su chưa sử dụng, hơn 1 triệu tiền mặt, 1 điện thoại di động.

"Sơn nữ bán dâm giá 2 triệu đồng

Hoàng Thị Huyền Trang (21 tuổi, quê huyện Bảo Yên, Lào Cai) không những 'bán thân' mà còn đứng ra môi giới cho hai cô gái bán dâm với giá 2 triệu đồng/lượt.

Chiều ngày 6/1, bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng (Giáp Bát, Hà Nội), cảnh sát đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Đấu tranh khai thác, cảnh sát xác định Trang là đối tượng mối giới cho vụ bán dâm nói trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trang khai nhận, thông qua mạng xã hội, cô ta đồng ý bán dâm cho một người đàn ông mới quen. Được người này yêu cầu nên cô ta đứng ra môi giới thêm cho 2 cô bạn khác cùng bán dâm. Trang thỏa thuận khách trả 2 triệu đồng một lượt mua bán dâm cho từng người.

Khi Trang và hai cô bạn đang vui vẻ với khách tại nhà nghỉ trên đường Giải Phóng thì cảnh sát kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Cảnh sát cho biết, Trang và các cô gái trong đường dây mại dâm đều ở vùng núi phía Bắc.

Bán dâm qua mạng "tính bằng USD"

Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng: Quách Nhân Em (33 tuổi) và Huỳnh Văn Lạc (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Môi giới bán dâm”.

Khoảng 22h ngày 9/1, trinh sát Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn A số 25 đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1 để kiểm tra hành chính. Kiểm tra các phòng của khách sạn, công an phát hiện 2 cô gái trẻ đang bán dâm cho 1 vị khách nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai cô gái khai nhận mình được đối tượng Em môi giới bán dâm cho vị khách trên với giá khoảng 120 USD. Và hai cô gái được Lạc chở tới khách sạn để bán dâm cho khách.

Công an đã bắt giữ Lạc và Em để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Em khai nhận mình là chủ đường dây bán dâm trên. Em khai nhận mình lập 50 nick trên mạng xã hội. Để khỏi bị lộ, Em thuê một đối tượng chưa rõ lai lịch quản lý các nick trên, liên tục thay đổi.

Hằng ngày, đối tượng được thuê sẽ đăng tải những hình ảnh mát mẻ của các cô gái và giả là gái bán dâm. Mức giá bán dâm Em đưa ra là 60USD/1 giờ và 120USD/1 đêm. Nếu như khách có nhu cầu thì sẽ thỏa thuận giá với nhau. Đối tượng sẽ điều động các cô gái đến tận nơi để bán dâm.

Riêng về Lạc cho biết mình được Em thuê với tiền công 200 ngàn đồng/ngày để chở các cô gái đi đến nơi bán dâm. Tiền bán dâm các cô gái nhận phải trả cho Em 2/3 tiền hoa hồng.

Mại dâm núp bóng các tiệm hớt tóc trá hình

Trong những ngày đầu năm 2017, lực lượng chức năng TP HCM đã triệt phá hàng loạt tụ điểm mua bán dâm núp bóng các tiệm hớt tóc trá hình.

Trước đó, vào khoảng 14h20 ngày 16/1, Đội 6 phối hợp với Công an quận 5 bất ngờ đột kích một tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Biểu, phường 2. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cảnh sát đã mời 10 người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các cô gái khai bán dâm cho khách với giá 700.000 đồng/lần. Sau đó, các cô trả cho Phạm Minh Trưng (48 tuổi, ở quận Bình Thạnh) 300.000 đồng tiền phòng và môi giới.

Sáu ngày trước, các trinh sát Đội 6, phối hợp với Đoàn liên ngành Văn hóa – Xã hội (Đoàn 2), Công an phường 6, quận 3, bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho khách tại khách sạn Anh Tú (đường Bà Huyện Thanh Quan) với giá 2,5 triệu đồng/lần.

Đường dây mại dâm "trai đẹp" bị triệt phá

Chiều 19/1 hàng chục trinh sát công an TP HCM chia làm 2 mũi bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê sân vườn Hoa Nắng và khách sạn H.G, cùng nằm trên đường Phạm Văn Chiêu. Tại khách sạn, cơ quan công an bắt quả tang có 2 cặp nam giới đang mua - bán dâm. Còn tại quán cà phê, 1 cặp khác cũng đang “vui vẻ”.

Ngay sau đó, 22 đối tượng có liên quan, cùng chủ quán cà phê Hoa Nắng là Lê Hữu Thanh Trúc (tự Sơn, SN 1981, quê Bến Tre, tạm trú Q.Gò Vấp) bị mời về làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trúc thuê mặt bằng để mở quán cà phê Hoa Nắng khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ế ẩm nên hơn 5 tháng nay, Trúc tổ chức tại quán này thành điểm mại dâm nam trá hình.

Cụ thể Trúc tuyển nhiều “trai đẹp” làm nhân viên phục vụ quán, sẵn sàng đi khách cho người đồng giới, với giá 500 ngàn đồng/lượt. Trong đó Trúc thu tiền hoa hồng môi giới từ 100 - 150 ngàn đồng/lượt. “Trai đẹp” có thể “vui vẻ” với khách ngay tại quán hoặc đến các nhà nghỉ, khách sạn gần đó.

Để tìm kiếm nguồn khách và giao lưu, kết nối với đội ngũ “trai đẹp”, Trúc lên mạng xã hội facebook đăng hình ảnh các “trai đẹp” giới thiệu, quảng bá và để lại số điện thoại cá nhân, khi khách có nhu cầu thì liên hệ.

Từ thực tế cho thấy, tệ nạn mại dâm muôn hình vạn trạng, diễn ra ở nhiều nơi, với những hình thức khác nhau. Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, 14/229 xã, phường, thị trấn có tệ nạn mại dâm.

Có thể nói, tệ nạn mại dâm là vấn đề nhức nhối của xã hội, việc đẩy lùi tệ nạn mại dâm là nhiệm lớn của xã hội, cần sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành và địa phương.