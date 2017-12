Hội An 'ngộ độc'... quầy bar

"Con gái và tôi đã có những ngày căng thẳng, tôi lại đang điều trị bệnh. Chúng tôi đã đặt vé và tới Hội An vì nghĩ ở đó sẽ tìm được cho mình khoảng thời gian bình yên. Nhưng nơi chúng tôi ở quá ồn ào, những âm thanh nặng nề dội lên tới sau 24h đêm khiến chúng tôi không thể ngủ được và phải trả phòng trở về trong sự thất vọng".



Đây là bức thư phàn nàn của du khách để lại tại một khách sạn trung tâm phố cổ.

Phố cổ tạp nham âm thanh

Một lễ tân khách sạn trên đường Nguyễn Phúc Chu - nằm dọc sông Hoài, phố cổ Hội An - kể nhiều du khách khi tới đặt phòng thì rất háo hức, nhưng sau đó họ lộ vẻ thất vọng ra mặt sau khi ở qua đêm tại khách sạn.

Tới Hội An là để tìm những thứ mà nơi khác không có. Còn nếu đến đây để hát hò nhún nhảy, chơi bar thì Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội thiếu gì? Vì thế phải giữ cho Hội An yên tĩnh để giữ du khách

Ông NGUYỄN SỰ (nguyên bí thư Thành ủy Hội An) Không ít trường hợp đã trả phòng về sớm hơn dự kiến hoặc đi tìm những homestay nằm tách biệt phố cổ để có thể ở lại.

"Nhiều hôm chúng tôi lên dọn phòng thì thấy thư của khách viết để lại trên bàn. Nhiều nội dung khen chê của khách đề cập đến việc không gian phố cổ Hội An ồn ào về đêm chứ không giống như họ mường tượng khi đặt phòng" - một lễ tân khách sạn cho biết.

Câu chuyện "một Hội An rất khác" không chỉ là ý kiến của du khách mà nhiều người sống lâu ở TP Hội An cũng thừa nhận.

Ông Nguyễn Sự - nguyên bí thư Thành ủy Hội An - nói rằng việc Hội An hiện nay có nhiều quán bar, nhà hàng mở nhạc gây ồn ào về ban đêm rất ít khi xảy ra trước đây.

"Tôi có gặp lãnh đạo thành phố và nói thẳng với họ về việc đó, anh em cũng có hứa là sẽ lưu tâm chấn chỉnh nhưng không biết sẽ thế nào" - ông Sự lo lắng.

Một cán bộ về hưu tại Hội An cũng nói rằng hiện nay phố cổ Hội An tạp nham âm thanh, đặc biệt là lượng quầy bar, nhà hàng mọc ra quá nhiều, thọc sâu vào các tuyến phố vốn tĩnh mịch, bình yên trước đây.

"Gần như đường nào có đông khách du lịch cũng có quầy bar, không lớn thì nhỏ. Quán cà phê cũng mở nhạc lớn và hoạt động tới khuya khiến người dân, du khách không hài lòng" - vị này nói.

Từ tuyến đường lãng mạn yên bình chạy dọc sông Hoài, đường Nguyễn Phúc Chu nay đã biến thành "con đường bar" - Ảnh: B.D.

Sông Hoài náo nhiệt

Ông Nguyễn Văn Sơn, phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết hiện có trên dưới 100 quầy bar nằm rải rác ở các tuyến đường trong phố cổ. 20h đêm, tuyến đường đi bộ Nguyễn Phúc Chu chạy dọc sông Hoài đặc kín người.

Ở đoạn trung tâm đường này có tới ba quán bar bung đèn sáng rực, bật nhạc sôi động để mời đón khách. Một số quán cà phê trên đường này cũng bật nhạc lớn. Cả tuyến đường đi bộ biến thành con đường... bar!

Chúng tôi theo chân một cặp vợ chồng người Nhật khi họ nắm tay nhau đi bộ trên đường Nguyễn Phúc Chu tìm đồ ăn nhẹ lúc 23h. Khi vừa tới trước một quán bar thì bỗng một nhân viên quầy bar nhảy ra ngáng ngang trước mặt nói câu tiếng Anh đại ý mời vào.

Hai du khách Nhật cố tảng qua một bên để đi nhưng nhân viên này vẫn tiếp tục ngáng đường khiến họ phải chuyển hướng, bỏ lòng đường để lên vỉa hè bước nhanh, thoát khỏi cảnh bị làm phiền.

Kinh khủng hơn, khi khách tập trung vào quầy bar chật kín thì âm thanh từ những cặp loa được kích to hơn. Đôi bờ sông Hoài yên tĩnh bị phá vỡ, khách vừa uống bia vừa la hét... Quy định của UBND TP Hội An chỉ cho phép quán bar mở tới 24h đêm và khống chế âm lượng ở mức cho phép.

Nhưng việc này đã không được thực hiện đúng, ít nhất là trên tuyến đường Nguyễn Phúc Chu. Trong một số đêm ở lại Hội An, chúng tôi ghi nhận các quán hoạt động ồn ào tới 2h sáng.

Hàng tập thư phàn nàn nặng nề về Hội An được khách lưu trú gửi lại các khách sạn sau chuyến đi - Ảnh: B.D

Lãnh đạo Hội An than "khó"!



Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch UBND TP Hội An, thừa nhận hiện nay Hội An đang ồn và không yên tĩnh được như trước đây. Ông Dũng giải thích Hội An ồn ào là do lượng khách sạn, nhà hàng và các địa điểm vui chơi giải trí tăng vọt so với nhiều năm trước.

"Kẹp hai bên nhà tôi là sáu bảy cái quán, quán nào cũng đinh tai nhức óc mà mình nói họ đâu có được. Họ hoạt động đúng quy định thì mình cũng chịu" - ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết hiện nay hầu như ở các tuyến phố đều có các quầy bar hoạt động, các cơ sở kinh doanh khi đủ điều kiện mở thì được cấp phép chứ chưa có giới hạn địa điểm.

"Mình chỉ cấm các quầy bar lớn ở tuyến phố khu vực 1 như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Chu Trinh. Tuy nhiên ở những địa điểm này các nhà hàng vẫn được tổ chức quầy bar lồng ghép phía trong" - ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, đặc trưng của Hội An là đô thị rất riêng nên việc ồn ào như hiện nay là điều đáng tiếc. Ông Dũng cũng than phiền nhiều quán bar không chấp hành đúng quy định để giữ nét riêng cho Hội An và ông quả quyết không có chuyện bao che ở đây.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng hiện nay các quán bar ồn ào chỉ tập trung dọc đường Nguyễn Phúc Chu. Nhiều lần dân phản ảnh, TP đã cho đo âm lượng thực tế nhưng các chỉ số đều trong ngưỡng quy định.

Theo ông Sơn, nhiều quán bar nắm được lịch kiểm tra của cán bộ nên tìm cách đối phó. Tuy nhiên, UBND TP Hội An đã tổ chức các đội kiểm tra bí mật và xử phạt nặng nhiều cơ sở vi phạm.

Quy hoạch khu vui chơi giải trí riêng Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết hiện nay TP Hội An giám sát hoạt động các quán bar bằng việc yêu cầu tuân thủ giờ giấc, âm lượng âm thanh chứ không thể cấm. Về lâu dài, UBND TP đã cho quy hoạch một khu vui chơi giải trí riêng nằm tách biệt khỏi trung tâm phố cổ.