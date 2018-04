Giải mã Dũng “Bắc Kạn”, ẩn số của giang hồ

Nguyễn Duy Dũng tức Dũng “đui” và Ngô Đức Minh tức Minh “sứt” trước vành móng ngựa.

Cao trào của vụ án đưa Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải (Bộ GTVT) bỏ trốn do Trần Văn Dũng (tức Dũng “Bắc Kạn”) cầm đầu đã lên tới đỉnh điểm khi Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt tạm giam Đại tá Dương Tự Trọng. Một lần nữa, quả bom tấn trong giới xã hội đen lại “nổ” khi cái tên Dũng “Bắc Kạn” tưởng như đã “rửa tay gác kiếm” nay lại tái xuất giang hồ.

Được mệnh danh là “giáo chủ áo xám” của giang hồ Hải Phòng, đã từ lâu, Dũng “Bắc Kạn” cùng với Dũng “AK”, Dũng “đui”, Dũng “K” được giang hồ miền Bắc phong “tứ đại thiên vương”. Phóng viên Báo GĐ&XH có loạt bài khắc họa chân dung Dũng “Bắc Kạn” - đàn anh của giang hồ đất Bắc.

Oai trấn giang hồ

Trần Văn Dũng – tức Dũng “Bắc Kạn” (SN 1968), là đối tượng bị cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ án đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài. Đã từ lâu, Dũng “Bắc Kạn” ngồi chiếu trên của giang hồ hai miền Nam - Bắc. Có mối quan hệ rộng trong giới xã hội đen tại Ma Cao, Hồng Kông, Campuchia và cả những kẻ trồng cần sa tại Anh hay cộng đồng “người rơm” tại Pháp, Dũng luôn là “cái ô lớn” che chở cho những đàn em thất thế. Chính vì vậy, uy tín của Dũng “Bắc Kạn” rất lớn trong giới đao búa.

Từ năm 1992, Dũng vào miền Nam lập băng giang hồ gốc Hải Phòng và chơi thân với Dũng “AK” - kẻ nổi tiếng tàn bạo, luôn sử dụng súng AK để giải quyết ân oán. Qua đó, Dũng “Bắc Kạn” có quan hệ với Minh “sứt” và Dũng “đui” (hai trùm ma túy bị Ban chuyên án Năm Cam bắt giữ) và nhanh chóng trở thành người cùng hội cùng thuyền với hai đại ca trong giới hắc đạo này. Đầu năm 1996, Dũng “Bắc Kạn” bị bắt về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Ra trại, y được bà chị Dung “Hà” tiếp tục đưa vào TP HCM vẫy vùng. Mặc dù ít tuổi nhưng những đầu lĩnh của giang hồ Hải Phòng như: Cu Nên, Cu Lý, Lâm Già... cũng nể Dũng “Bắc Kạn” một phép. Ngay cả các tiểu yêu của Cu Nên như Linh Cu, kẻ bị tiêu diệt khi đấu súng với lực lượng công an tại Phà Rừng cũng không bao giờ dám hỗn hào với Dũng. Luôn chơi đẹp với đàn em là một phẩm chất mà Dũng “Bắc Kạn” luôn thu phục những “lưỡi tầm sét” ở bên mình. Chỉ cần một lời của đàn anh, các đàn em của Dũng sẵn sàng xả thân.

Tháng 5.2000, cả Dũng “Bắc Kạn”, Dũng “AK”, Dũng “đui” bị Công an TP HCM bắt tại khách sạn Embassy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhưng không hiểu sao lần đó Dũng “Bắc Kạn” thoát tội rồi lộn ra Bắc tiếp tục oai trấn giang hồ. Theo giới xã hội đen Hải Phòng, trong các cuộc chơi dao búa, chỉ có ba người mà Dũng “Bắc Kạn” nể phục đó là Thành “chân”, Minh “sứt” và Dung “Hà”. Khi Minh “sứt” còn “chinh Nam, phạt Bắc”, Dũng “Bắc Kạn” cùng với Nguyễn Duy Dũng (tức Dũng “đui”) – kẻ lĩnh án chung thân vì liên quan đến đường dây buôn hàng nghìn bánh heroin – là tả hữu hộ pháp trong các chuyến làm ăn xuyên lục địa. Minh “sứt” có một đội tàu viễn dương để buôn lậu nên có mối quan hệ lớn tại cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Chính vì vậy, khi làm đàn em Minh “sứt”, Dũng “Bắc Kạn” lại càng nhân rộng mối quan hệ của mình hơn.

Hộ pháp của trùm ma túy

Khi Dũng “Bắc Kạn” cùng Dũng “đui” kết thân với Dũng “AK”, Dũng “K”, giang hồ hai miền luôn hãi hùng với “tứ đại thiên vương” này. Dũng “AK” có hỗn danh như thế bởi sau xe ô tô bao giờ cũng có một khẩu AK cưa nòng, cưa báng. Đến bất cứ vũ trường, quán bar nào trên cả nước, “tứ đại thiên vương” có thể bắt bất cứ vũ nữ nào đến hầu rượu. Tiền “bo” như lá rơi, rượu uống như nước suối, ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự, Dũng “Bắc Kạn” luôn chứng tỏ mình là huynh trưởng trong giới đao búa.

Khi Năm Cam “xưng bá” tại Sài Gòn, trên giang hồ chỉ có hai kẻ không sợ “anh Năm” đó là Thành "chân" và Minh "sứt". Minh “sứt” lại là anh kết nghĩa của Dung “Hà” nên ngoài “tứ đại thiên vương”, Minh còn hàng loạt các sát thủ Hải Phòng dưới trướng. Tuy nhiên, Dũng “Bắc Kạn” khôn hơn các đàn em khác của Minh “sứt” khi tìm cách không liên quan tới các thương vụ ma túy động trời do Dũng “đui” và Minh “sứt” cầm đầu. Dũng bao giờ cũng lùi vào hậu trường, khép mình lại và tự tổ chức những cuộc chơi của riêng mình.

Trong các huynh trưởng của Dũng "Bắc Kạn", Thành “chân” là người giống phong cách của Dũng hơn cả. Dù rất im hơi lặng tiếng nhưng Ngô Chí Thành (Thành "chân") mới là đại ca giang hồ thực sự của Hải Phòng trong những năm 2000. Thành "chân" hiện nay đang ở Canada. Các đàn anh trên giang hồ như Cu Lý, Cu Nên, Lâm "già", Dũng "Bắc Kạn", Oanh "Hà", Dũng “AK”, Dũng "đui", Dung "Hà" và kể cả là Năm Cam đều sợ Thành "chân" một phép. Thậm chí Năm Cam còn phải nhường nhiều vũ trường, nhà hàng cho Thành "chân" và đàn em bảo kê.

Vào thời gian đó, tại các vũ trường như Mưa rừng nhiệt đới, Đêm Màu Hồng, Phi Thuyền... đêm đêm có một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, nói giọng Bắc ngồi uống rượu một mình. Tuy nhiên hầu hết các dân chơi, bảo kê có số má như Châu Phát Lai Em, Tài "ba đô", Dũng "lợn"... đi qua đều phải cúi chào lễ phép. Kẻ "độc cô cầu bại" đó là Thành "chân", đàn anh của Dung "Hà" và Dũng "Bắc Kạn". Khi mâu thuẫn của Dung "Hà" và Năm Cam lên tới đỉnh điểm thì Thành khuyên răn cô em đồng bóng của mình rất nhiều. Là kẻ lọc lõi trên giang hồ, Thành hiểu đặc biệt không nên ép những băng nhóm khác, kể cả thuộc hạ của mình vào bước đường cùng. Mặc dù biết Năm Cam không thực sự giang hồ mã thượng và được giới hắc đạo nể phục nhưng Thành thật sự hiểu độ nham hiểm và sự tàn bạo của họ. Hơn nữa, với linh giác của kẻ lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, Thành liền bỏ đi Canada sinh sống.

Chuẩn bị sa lưới

Ngô Đức Minh tức Minh "sứt" cũng là kẻ lão luyện trường đời nhưng võ biền hơn Thành "chân". Minh hết sức hậu thuẫn cho Dung "Hà" trong việc lấn át oai quyền của Năm Cam. Vốn là kẻ buôn lậu hàng điện tử vải vóc, ôtô, xăng dầu và ma tuý nên Minh cũng có tiềm lực kinh tế không thua gì Năm Cam. Hơn nữa, Minh muốn giúp Dung thống lĩnh giới cờ bạc bịp vì vốn là kẻ thông minh, am hiểu những ngóc ngách của giang hồ, Minh rất biết nguồn lợi thu được từ cờ bạc bịp. Vì thế, Minh điều những đàn em nổi đình nổi đám trong giới hắc đạo của mình là Dũng “K”, Dũng "đui", Dũng "Bắc Kạn", Dũng "AK" sát cánh với Dung "Hà" lập liên minh ma quỷ lấn át Năm Cam. Vừa buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia, vừa bảo kê buôn lậu vừa lấn át vai trò điều hành thế giới ngầm của Năm Cam, Minh còn tìm cách bài binh bố trận để cánh giang hồ miền Bắc những vố để đời.

Nhận thấy mối nguy hiểm từ phía Minh "sứt" và Dung "Hà" và hiểu rằng không thể coi thường những kẻ như Dũng “Bắc Kạn” nên Năm Cam hết sức lo lắng. Các sới bạc do đàn em Năm Cam tổ chức liên tục bị đàn em Minh "sứt" và Dung quấy nhiễu. Thậm chí các vũ trường do Tài "ba đô", Dũng "lợn" bảo kê cũng bị Dung và các sát thủ Hải Phòng quậy phá. Hơn nữa, đàn em Minh và Dung đi đâu cũng cầm "hàng nóng" nên Năm Cam rất ngại. Trong khi đó, Dung "Hà" đe doạ sẽ đưa “tiểu đầu lĩnh” giết chết Năm Cam. Sau khi Dung bị Năm Cam thanh toán, Dũng “Bắc Kạn” một lần nữa trở về Hải Phòng định mai danh ẩn tích. Từ khi Năm Cam bị bắt, lần lượt sau đó Minh “sứt”, Dũng “AK” bị tóm cổ, Dũng “Bắc Kạn” tìm mọi cách cố trốn thoát khỏi lệnh bắt khẩn cấp ký ngày 19.5.2002 của Cơ quan điều tra Bộ Công an. Các trinh sát của Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy tỏa đi bốn phương, tám hướng tầm nã Dũng “Bắc Kạn”...