Gia cảnh người phụ nữ nhảy cầu tự tử được CSGT cứu

Người phụ nữ nhảy cầu tự tử ở TP.Huế vì hoàn cảnh ngặt nghèo được cứu sống vừa gửi thư cảm ơn Đội CSGT và lãnh đạo Công an TP.Huế.

Liên quan đến vụ “CSGT cứu sống người phụ nữ nhảy cầu tự tử vì hoàn cảnh ngặt nghèo” mà Dân Việt đưa tin, chiều nay (2.12), đại tá Hoàng Long- Trưởng Công an TP Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết, nạn nhân trong vụ việc này đã gửi thư cảm ơn Đội CSGT Công an TP.Huế và lãnh đạo Công an TP.Huế.

Theo tiết lộ của đại tá Hoàng Long, trong thư, chị Đ.T.N.D (40 tuổi, trú tổ 3, khu vực 2, phường An Cựu, TP.Huế) đã bày tỏ lòng cảm ơn về hành động dũng cảm cứu người của các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP.Huế khi chị này gieo mình từ cầu Phú Xuân xuống sông Hương tự tử.

Chị D (áo đỏ) sau khi được CSGT cứu sống và đưa lên bờ.

Trong thư chị D cũng trình bày hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình mình. Theo chị D, nhiều năm qua bản thân chị mắc bệnh tật nên phải thường xuyên vào viện chữa trị, trong khi chồng chị cũng bị bệnh tim. Tình trạng này khiến cuộc sống gia đình chị rơi vào cảnh bi đát, người con trai mới 7 tuổi không được chăm sóc chu đáo.

Chị D cho biết, chính vì hoàn cảnh cùng cực đó mà chị bị trầm cảm trong thời gian dài. Vào chiều 1.12, chị đi đến cầu Phú Xuân gieo mình xuống sông Hương tự tử để được giải thoát.

Như tin đã đưa, vào khoảng 16h30 ngày 1.12, tại cầu Phú Xuân thuộc địa phận TP.Huế, chị Đ.T.N.D bất ngờ trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Hương tự tử. Khi chị D nhảy cầu , một cán bộ CSGT Công an TP.Huế đang làm nhiệm vụ tại chốt trực ở cầu Trường Tiền nhìn thấy.

Ngay sau khi chứng kiến sự việc, cán bộ CSGT này lập tức điện báo cho lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Huế để triển khai ứng cứu. Nhận được tin báo, thiếu tá Lại Thế Linh - Đội phó Đội CSGT Công an TP.Huế tức tốc đến hiện trường cùng với nhiều CSGT khác trong đội sử dụng ca nô ứng cứu nạn nhân.

Do nước sông Hương đoạn qua cầu Phú Xuân sâu và chảy mạnh, nên sau khi nhảy xuống sông, chị D bị chìm và cuốn trôi một đoạn dài. Tuy nhiên, nhờ xử lý nhanh và chuyên nghiệp, chỉ sau một thời gian vật lộn với sóng nước, lực lượng CSGT đã tiếp cận được với chị D và cứu sống chị.