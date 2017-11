Đường dây mua bán súng của “ông trùm” 23 tuổi hoạt động thế nào?

Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam - Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao Bùi Đức Hoàng (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng phương tiện và tang vật liên quan cho Công an Quận 6 mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán nhiều loại súng sát thương. Tang vật thu giữ gồm: 14 khẩu súng bắn đạn bi, 20 hộp tiếp đạn, 3.600 viên đạn bi bằng kim loại, 37 bình ga các loại. Trong ảnh: Bùi Đức Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp) Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, Bùi Đức Hoàng mới 23 tuổi, nhưng đã có số má trong giới giang hồ đất Bắc. Để nhập trái phép các loại súng ngắn này, Hoàng đích thân một mình trực tiếp từ Tây Ninh đến tỉnh Lạng Sơn giao du và móc nối với các đối tượng tại đây để lấy hàng và vận chuyển về Hà Nội. Hàng về ngay lập tức được tập kết tại một tiệm Internet. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng bị bắt. (Ảnh công an cung cấp) Sau khi có được các loại "hàng", Hoàng bắt đầu đăng lên các trang mạng xã hội để "chào hàng" cho tất cả các "thượng đế" trên phạm vi cả nước. Đối tượng mà Hoàng nhắm tới là những kẻ có thành tích bất hảo, băng nhóm giang hồ. Trong ảnh: Súng và bình gas các loại. (Ảnh công an cung cấp) Thấy việc mua bán trái phép các loại súng trên mang lại lợi nhuận cao lại khá suôn sẻ, Hoàng tiếp tục mở rộng "thị trường", đặc biệt tại TPHCM. Trong ảnh: Súng đạn cảnh sát thu được của Hoàng. (Ảnh: Công an cung cấp) Báo Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 15h ngày 16/11, tổ công tác Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam do đại uý Nguyễn Thế Tiến trực tiếp chỉ huy, phát hiện Hoàng điều khiển xe máy trên địa bàn quận Bình Tân. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng cùng chiếc xe máy tang vật (Ảnh: Công an TPHCM) Lúc này, trên xe đối tượng chở theo 2 vali, đi từ khu vực vòng xoay Phú Lâm vào đường Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6) để tiến hành giao dịch súng cho khách hàng. Trong ảnh: Súng do Trung Quốc sản xuất được nạp nhiên liệu bằng bình gas CO2 (Ảnh: Công an cung cấp) Tổ công tác nhận định, nhiều khả năng trong người Hoàng luôn thủ sẵn "hàng" để phòng thân nên đeo bám chờ cơ hội ra tay nhanh gọn. Khi Hoàng điều khiển xe trên đường Lê Tuấn Mậu, chuẩn bị liên hệ khách hàng giao dịch thì tổ hình sự đặc nhiệm áp sát rất nhanh, khống chế kiểm tra khiến cho Hoàng không kịp trở tay. Trong ảnh: Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam - Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao Bùi Đức Hoàng (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng phương tiện và tang vật liên quan cho Công an Quận 6 mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán nhiều loại súng sát thương. Tang vật thu giữ gồm: 14 khẩu súng bắn đạn bi, 20 hộp tiếp đạn, 3.600 viên đạn bi bằng kim loại, 37 bình ga các loại. Trong ảnh: Bùi Đức Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp) Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, Bùi Đức Hoàng mới 23 tuổi, nhưng đã có số má trong giới giang hồ đất Bắc. Để nhập trái phép các loại súng ngắn này, Hoàng đích thân một mình trực tiếp từ Tây Ninh đến tỉnh Lạng Sơn giao du và móc nối với các đối tượng tại đây để lấy hàng và vận chuyển về Hà Nội. Hàng về ngay lập tức được tập kết tại một tiệm Internet. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng bị bắt. (Ảnh công an cung cấp) Sau khi có được các loại "hàng", Hoàng bắt đầu đăng lên các trang mạng xã hội để "chào hàng" cho tất cả các "thượng đế" trên phạm vi cả nước. Đối tượng mà Hoàng nhắm tới là những kẻ có thành tích bất hảo, băng nhóm giang hồ. Trong ảnh: Súng và bình gas các loại. (Ảnh công an cung cấp) Thấy việc mua bán trái phép các loại súng trên mang lại lợi nhuận cao lại khá suôn sẻ, Hoàng tiếp tục mở rộng "thị trường", đặc biệt tại TPHCM. Trong ảnh: Súng đạn cảnh sát thu được của Hoàng. (Ảnh: Công an cung cấp) Báo Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 15h ngày 16/11, tổ công tác Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam do đại uý Nguyễn Thế Tiến trực tiếp chỉ huy, phát hiện Hoàng điều khiển xe máy trên địa bàn quận Bình Tân. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng cùng chiếc xe máy tang vật (Ảnh: Công an TPHCM) Lúc này, trên xe đối tượng chở theo 2 vali, đi từ khu vực vòng xoay Phú Lâm vào đường Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6) để tiến hành giao dịch súng cho khách hàng. Trong ảnh: Súng do Trung Quốc sản xuất được nạp nhiên liệu bằng bình gas CO2 (Ảnh: Công an cung cấp) Tổ công tác nhận định, nhiều khả năng trong người Hoàng luôn thủ sẵn "hàng" để phòng thân nên đeo bám chờ cơ hội ra tay nhanh gọn. Khi Hoàng điều khiển xe trên đường Lê Tuấn Mậu, chuẩn bị liên hệ khách hàng giao dịch thì tổ hình sự đặc nhiệm áp sát rất nhanh, khống chế kiểm tra khiến cho Hoàng không kịp trở tay. Trong ảnh: Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).