Điểm nóng 24h: Va chạm xe tải, 3 người chết thảm trên đường về

Giang Kim Đạt bị điều tra sai phạm khác

Trong quá trình bỏ trốn sang Campuchia, Giang Kim Đạt đã có hành vi làm giả hộ chiếu lấy tên Bùi Đức Thắng để trốn tránh pháp luật. Với tên giả này, Giang Kim Đạt đã từ Campuchia sang Singapore. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức để giúp Giang Kim Đạt bỏ trốn. Ngày 22/3/2016, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Làm giả tài liệu của cơ quan, hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.