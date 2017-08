Điểm nóng 24h: Người đàn ông chết bất thường bên vệ đường ở HN

Một trong nhữngngày 23/8 có liên quan đến vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường bên lề đường. Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường bên vệ đường của một người đàn ông.

Điểm loạt lùm xùm của BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tin mới vụ hành hung bác sĩ ở Nghệ An

Liên quan đến vụ bác sĩ bệnh viện 115 Nghệ An bị hành hung, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Nghệ An phối hợp công an điều tra, làm rõ.