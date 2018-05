Đau lòng những vụ án mạng có nguyên nhân tình ái

Chỉ 4 ngày trung tuần tháng 3.2018, trên địa bàn huyện Cai Lậy và Cái Bè (Tiền Giang) xảy ra 2 vụ trọng án, khiến 3 người tử vong. Quá trình điều tra, hai vụ án đều dính dáng đến chuyện tình ái.



Trưa 20.3, nhân viên nhà trọ Bình Phú (huyện Cai Lậy), phát hiện có mùi lạ từ căn phòng đôi nam nữ thuê ngủ qua đêm. Nhân viên gọi cửa nhưng không có tiếng trả lời đã trình báo cơ quan công an. Kiểm tra bên trong phát hiện anh N.T.B (39 tuổi) chết trên vũng máu, với nhiều vết đâm. Người phụ nữ đi cùng là chị H.T.T.H (42 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận) tử vong trên giường. Cơ quan điều tra thu giữ con dao dính máu cùng chai thuốc diệt cỏ tại hiện trường.

Hiện trường vụ án khiến 2 người tử vong tại nhà trọ Bình Phú, Cai Lậy.

Tìm hiểu tại địa phương, cả hai là hàng xóm và đều có gia đình riêng. Vài năm nay, hai người có tình cảm với nhau dẫn đến gia đình ly hôn. Hai gia đình đều lên tiếng phản đối quan hệ tình cảm này. Trước thời gian xảy ra vụ án, anh N.T.B có ý quay về chung sống với người vợ cũ. Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Anh N.T.B sống bằng nghề thợ mộc, còn chị H.T.T.H thì bán vé số.

Trong lúc vụ án xảy ra tại nhà trọ Bình Phú khiến người dân bàng hoàng thì 2 ngày sau, tại xã Mỹ Lợi A (huyện Cái Bè) cũng xảy ra vụ án mạng, liên quan đến tình cảm. Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Hoài Phong (36 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người. Phong khai nhận, trước đây có quan hệ tình cảm với chị T.T.D (28 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Người phụ nữ này lấy chồng về sinh sống tại xã Mỹ Lợi A. Phong nhiều lần tìm gặp tình cũ, mong nối lại tình cảm nhưng bị cự tuyệt. Sinh lòng thù hận, Phong nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Rạng sáng 22.3, Phong mang theo dao, đột nhập vào nhà chồng người tình cũ.

Nghe tiếng động lạ, chồng chị T.T.D mở cửa thì Phong đâm gục tại chỗ và cầm xà beng đánh tình cũ thương tích nặng. Riêng hung thủ, sau khi gây án về quê ở An Giang uống thuốc tự vẫn nhưng không chết.

Số liệu thống kê từ công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, những năm gần đây không ít vụ trọng án bắt nguồn từ quan hệ tình cảm. Các vụ án xảy ra với tính chất nghiêm trọng, rơi vào nhiều lứa tuổi. Từ thanh niên chưa vợ đến những người đã lập gia đình hoặc bước qua ngưỡng “60 năm cuộc đời”.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ), đầu tháng 4.2018, trên địa bàn xã Mỹ Khánh cũng xảy ra vụ án mạng liên quan đến chuyện quan hệ tình cảm nam nữ. Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Tín (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Dù đã có gia đình, nhưng nhiều năm nay, Tín vẫn có quan hệ tình cảm với người phụ nữ cùng xã. Gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Tín đâm nhân tình tử vong và tự kết liễu đời mình nhưng được bác sĩ cứu sống.